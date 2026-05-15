中村倫也、主演品に期待寄せる “孤独を感じる人に寄り添う作品になれば”
俳優の中村倫也が15日、都内で行われた映画『君のクイズ』公開初日舞台あいさつに登壇。同作品に期待を寄せた。
【写真】“0文字回答”で正解を当ててキメ顔の中村倫也
同作品は、直木賞受賞作家の小川哲氏が2022年に発表した小説『君のクイズ』が原作となっている。舞台は、賞金1000万円をかけて戦う生放送クイズ番組の決勝戦。“クイズ界の絶対王者”三島玲央と、“世界を頭の中に保存した男”本庄絆が優勝まであと1問と王手をかけ、迎えた最終問題の早押しクイズでは、本庄が問題を1文字も聞かずに正解を言い当てた。なぜ、正解できたのか。クイズという枠を超えた、知的エンターテインメントが描かれる。
中村は公開初日を迎えたことに「楽しみでしょうがなかったです」とにっこり。イベントには共演した神木隆之介と森川葵らも登壇しており、神木に対しては“刺激的な存在”、森川には“繊細な芝居”と絶賛していた。
イベント終盤、締めのあいさつを求められた中村。「人間って誰しも孤独だなと、たまに思うんですよね。組織や家族、友人、恋人、どこかでつながるものがあったとしても、どっかでこの感覚は共有してもらえないんだろうなとか」と話し、「そういうちょっとした孤独って誰しも感じたことがある気がしています」とぽつり。
そして同作品について「ちょっとした孤独を感じたことがある人に、ちっちゃな絆創膏を張ってあげるようなところがある映画だと感じていました」とし、「寄り添う作品になれたらすてきだなと思ってきょうを迎えました」と笑顔を見せた。
イベントには、ほかに坂東工、吉野耕平監督が登壇した。
【写真】“0文字回答”で正解を当ててキメ顔の中村倫也
同作品は、直木賞受賞作家の小川哲氏が2022年に発表した小説『君のクイズ』が原作となっている。舞台は、賞金1000万円をかけて戦う生放送クイズ番組の決勝戦。“クイズ界の絶対王者”三島玲央と、“世界を頭の中に保存した男”本庄絆が優勝まであと1問と王手をかけ、迎えた最終問題の早押しクイズでは、本庄が問題を1文字も聞かずに正解を言い当てた。なぜ、正解できたのか。クイズという枠を超えた、知的エンターテインメントが描かれる。
イベント終盤、締めのあいさつを求められた中村。「人間って誰しも孤独だなと、たまに思うんですよね。組織や家族、友人、恋人、どこかでつながるものがあったとしても、どっかでこの感覚は共有してもらえないんだろうなとか」と話し、「そういうちょっとした孤独って誰しも感じたことがある気がしています」とぽつり。
そして同作品について「ちょっとした孤独を感じたことがある人に、ちっちゃな絆創膏を張ってあげるようなところがある映画だと感じていました」とし、「寄り添う作品になれたらすてきだなと思ってきょうを迎えました」と笑顔を見せた。
イベントには、ほかに坂東工、吉野耕平監督が登壇した。