◇プロ野球セ・リーグ 中日ーヤクルト（15日、バンテリンドーム）

ヤクルトの先発・高梨裕稔投手が、6回1失点で降板しました。

初回にはサンタナ選手がソロホームランを放ち、1点の援護を手に先発マウンドにあがった高梨投手。しかし初回からいきなりアクシデントが襲います。3球目をはじき返されると、打球が足に激突。一時ベンチに下がり治療を終えると、投球を継続しますが、時折足を気にするしぐさも見せます。この影響もあってか直後には2塁打と四球で無死満塁のピンチ。それでも後続を打ち取り、初回を無失点で切り抜けました。

2回以降も毎イニング走者を得点圏に置くも、決定打を許さぬ粘投を見せた高梨投手。後続を断ち切り、中日打線に反撃を許しません。

しかし6回には、ここまで毎打席ヒットを許してきた板山祐太郎選手のソロホームランを浴び失点。それでも後続を抑え、失点はその1点のみに抑えました。その後の打席では代打を送られ、6回を投げ終えての降板となりました。この日は6回99球を投げ、被安打6、奪三振7、与四死球3、失点1。4勝目の権利を手に、2点リードでマウンドを降りています。