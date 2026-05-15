カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチG-SHOCKの「MUDMASTER（マッドマスター）」シリーズより、新製品『GWG-B1000MG』を5月に発売する。

（関連：【画像】電波ソーラーに加え、方位、気圧・高度、温度情報を計測できるトリプルセンサーを搭載）

本モデルは、極限の陸上での使用を想定した「MUDMASTER」のスペシャルモデル。デザインテーマには地球のエネルギーの象徴である「マグマ」を据え、流動するマグマの赤橙と、固化して生まれる黄金の景観に着想を得ている。

インデックスや針にはマグマを思わせる強烈な赤・オレンジを配色し、メタルパーツには複数の金色系IPを用いることで、層状に変化するゴールドの色調による構造美を強調した。バンドには、地層の断面をイメージして異なる色の樹脂を混ぜ合わせてマーブル模様を生み出すガラール成形を採用。あわせて、ケース等にはバイオマスプラスチックを導入し、力強さと自然への配慮を両立させている。

機能面では、電波ソーラーに加え、方位、気圧・高度、温度情報を計測できるトリプルセンサーを搭載。高輝度なフルオートダブルLEDライトやサファイアガラスにより、様々な状況下でも高い視認性を確保する。さらに、アプリで設定した地点の方角を指針するロケーションインジケーター機能を備えており、砂嵐などで視界が阻まれた場面でもユーザーの行動をサポートするという（中国では、アプリでの地点設定はできない）。価格は143,000円（税込）。CASIO公式オンラインストア、G-SHOCK STORE、全国のG-SHOCK取扱店で取り扱われる。

（文＝リアルサウンド編集部）