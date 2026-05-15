混乱が続く中東情勢の余波はローカル鉄道にまで広がっています。井原鉄道では、運行する車両の燃料である軽油の価格高騰で大きな打撃を受けています。

【写真を見る】軽油の価格高騰でローカル鉄道も悲鳴 さらに状況が悪化すれば減便の申請も視野に 開業以来最大の燃料費高騰で苦境に【岡山】

岡山県総社市と広島県福山市を結ぶ全長41.7キロの井原鉄道。1日に約2,000人が利用しています。運行する車両12両はすべて軽油を燃料とするディーゼル車。そのため、昨今の中東情勢悪化に伴う原油高に頭を悩ませています。

（井原鉄道営業企画課 芝崎直人課長）

「かなり値上がりしているというのが現実なんですけど、開業して以来初めての状況です」

1リットル80円前後⇒130円台に高騰

井原鉄道では、燃料として毎月約4万5,000リットルの軽油を使用しています。今年3月には1リットル80円前後だった価格は、現在130円台にまで高騰。1車両500リットルのタンクをいっぱいにするごとに、約2万5,000円負担が増えていくと言います。

（井原鉄道営業企画課 芝崎直人課長）

「年間ベースで言うと2,000万円～2,500万円くらいの誤差が出てくるという話なのでかなり厳しい状況です」

減便も視野に…

経費の増加分を補うための国交省への運賃の値上げ申請は、今のところ検討していないということです。しかし、この先さらに状況が悪化し燃料の確保が難しくなれば、減便の申請も視野に入れなければならないと話します。

（井原鉄道営業企画課 芝崎直人課長）

「利用していただいている方にとっては毎日の生活の足となっていますので、利便性を今後も確保しながら安定的に運行していきたいと思っています」

約30年にわたり、地域の足を担ってきた井原鉄道。開業以来最大の燃料費高騰によって苦境に立たされています。