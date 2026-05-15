【図々しい！タダで祭り参加？】お祭りに反対の声？「一部の人が楽しむだけ」＜第5話＞#4コマ母道場
今回は、新興住宅地に引っ越しをしてきた高齢者と若いママたちのお話です。新興住宅地は何もかもが新しい。それは代々築き上げてきたものがない、ということでもあります。「古い時代のなんとなく続いた習慣」を排除できるメリットもありますが、「必要なものがあれば新たに自分たちで手配しないといけない」というデメリットもありそうですね。
第5話 中止の理由
【編集部コメント】
せっかく地域がひとつになって盛り上がっていたのに、「お祭りを中止しろ」と言いに来た女性たち。子ども会の会員でもなく、寄付もしていない人たちだそうです。自分の子どもたちがお神輿を担ぐことを断られたと、怒っているようですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
第5話 中止の理由
【編集部コメント】
せっかく地域がひとつになって盛り上がっていたのに、「お祭りを中止しろ」と言いに来た女性たち。子ども会の会員でもなく、寄付もしていない人たちだそうです。自分の子どもたちがお神輿を担ぐことを断られたと、怒っているようですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび