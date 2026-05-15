完全復活目指す小祝さくら、今季自己ベストの7位発進 8年連続Vへ「チャンスはあるかも」
＜Sky RKBレディスクラシック 初日◇15日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞小祝さくらが鮮やかな2連続バーディ締めで一気に順位を上げてきた。2アンダーで迎えた17番パー4で2打目を2メートルにつけ、最終18番パー5は2オン逃しからの3打目の短いアプローチをピンそば80センチにピタリ。「68」をマークし、今季9試合目で初日としては初の一ケタ順位となる7位で滑り出した。
【写真】道産子メークアップ 小祝さくらがドレスに着替えました
「ショットだけの問題ではなく、アプローチもかみ合わなかった。しっかり修正しようと思いました」前週の国内メジャー初戦「ワールドレディスサロンパスカップ」は1打及ばず予選落ちを喫した。その夜は予約していたホテルをキャンセルせずに宿泊し、大会3日目の9日は会場近くの練習場でクラブを振り、修正に励んだ。体がイヤな動きを覚えているうちの復習ともいえる調整。その効果はこの日の5つのバーディにしっかりつながった。昨年7月に左手首を痛め、TFCC損傷（尺骨側手関節三角線維軟骨複合体損傷）と診断され、9月に手術を受けた。リハビリを経て、3月の今季開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」でツアー復帰。日々のケアは今も欠かせないが、通算13勝目を目指す戦いが始まった。「初日が課題だったので、きょうは良かったかなと思う。あすも切り替えてやっていきたいですね」開幕4戦目だった「アクサレディス」からは2019年以来、7年ぶりとなる2週連続予選落ちを経験したが、ようやく調子は上向き。2日目に途中棄権し、長期離脱の発端となった昨年7月「大東建託・いい部屋ネットレディス」の初日首位以来となる好スタートに、「内容としては悪くない」と大きくうなずいた。そして、復活Vへの手ごたえを問われると、少し考えて「チャンスはあるかも」とにっこり微笑んだ。今年はプロ10年目。19年の初Vから昨季まで7年連続で優勝を挙げている。その記録を、節目の年に途切れさせるわけにはいかない。（文・臼杵孝志）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
Sky RKBレディスクラシック 初日の結果
【写真】初々しすぎる…小祝さくらのJK時代
木村彩子も左手首TFCC損傷でツアー離脱「プレーできる日を楽しみに」
小祝さくら プロフィール＆成績
竹田麗央が好発進 米女子リーダーボード
「ショットだけの問題ではなく、アプローチもかみ合わなかった。しっかり修正しようと思いました」前週の国内メジャー初戦「ワールドレディスサロンパスカップ」は1打及ばず予選落ちを喫した。その夜は予約していたホテルをキャンセルせずに宿泊し、大会3日目の9日は会場近くの練習場でクラブを振り、修正に励んだ。体がイヤな動きを覚えているうちの復習ともいえる調整。その効果はこの日の5つのバーディにしっかりつながった。昨年7月に左手首を痛め、TFCC損傷（尺骨側手関節三角線維軟骨複合体損傷）と診断され、9月に手術を受けた。リハビリを経て、3月の今季開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」でツアー復帰。日々のケアは今も欠かせないが、通算13勝目を目指す戦いが始まった。「初日が課題だったので、きょうは良かったかなと思う。あすも切り替えてやっていきたいですね」開幕4戦目だった「アクサレディス」からは2019年以来、7年ぶりとなる2週連続予選落ちを経験したが、ようやく調子は上向き。2日目に途中棄権し、長期離脱の発端となった昨年7月「大東建託・いい部屋ネットレディス」の初日首位以来となる好スタートに、「内容としては悪くない」と大きくうなずいた。そして、復活Vへの手ごたえを問われると、少し考えて「チャンスはあるかも」とにっこり微笑んだ。今年はプロ10年目。19年の初Vから昨季まで7年連続で優勝を挙げている。その記録を、節目の年に途切れさせるわけにはいかない。（文・臼杵孝志）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
Sky RKBレディスクラシック 初日の結果
【写真】初々しすぎる…小祝さくらのJK時代
木村彩子も左手首TFCC損傷でツアー離脱「プレーできる日を楽しみに」
小祝さくら プロフィール＆成績
竹田麗央が好発進 米女子リーダーボード