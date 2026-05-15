俳優の中村倫也（39）が15日、都内で行われた主演映画「君のクイズ」（監督吉野耕平）の初日舞台挨拶に、共演の神木隆之介（32）、森川葵（30）らと出席した。

クイズ番組で出題が始まる前に正解した謎を解く新感覚ミステリー。舞台挨拶では映画のストーリーになぞらえて登壇者が早押しクイズに挑戦。すると中村が映画の再現とばかりに、問題を聞く前にボタンを押した。司会者も予定されていた進行とは違う行動に困惑気味も、「では答えてもらいましょう」と解答をうながすと、中村は「ムロツヨシ」と力強く言い切った。しばらくの静寂の後に「ピンポン、ピンポン」の正解の合図。得意満面の表情で会場を見渡す中村に、客席からは万雷の拍手が送られた。

実は俳優のムロツヨシ（50）もこの映画に重要な役どころで出演。しかし、この日は所用のため欠席となった。主催者側はボイスチェンジャーを使って登壇者に語りかける謎の人物の正体を問題にしていたが、その人物がムロだった。

中村は「あの人が来ていないので、これは何かあるはず、と思った」と自身の解答を解説。本編は「もっとすごい謎がある。細かい演技もたくさんしているし、何度も劇場に足を運んでもらえたら」とPRしていた。