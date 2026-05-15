日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。ベルギー1部シントトロイデンのDF谷口彰悟(34)、FW後藤啓介(20)が同日にオンライン会見に出席し、胸中を語った。

今回選出された26人の中では最年少の後藤は、どういう状況で選出を知ったかと問われると、「緊張しすぎて見れなかったです。寝ていて、代理人からの電話で知りました」と明かしていた。

「国際舞台で立つのは初めてなので、緊張もあり、ワクワクもあります。夢見ていた舞台なので、思い切り楽しみたい」と言葉に力を込め、「僕は最年少なので練習から長友さん(長友佑都)たちを見習いつつ、若さは良くも悪くも武器になるので、その若さをいい方向に持って行けるようにしたい」とも語った。

後藤は昨年11月の国際親善試合ガーナ戦で代表デビューしたばかり。シントトロイデンで今季2桁得点を挙げたアピールが実り、日本代表FWとしては最年少でW杯切符をつかんだ。谷口は22年カタール大会に続き2大会連続の選出となった。