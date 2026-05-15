AK-69、“恐怖の教育”回想「当たりどころが悪かったら死んでいたと思う」
HIPHOPアーティストのAK-69が、12日放送のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー Season3』に出演した。
【番組カット】ヒトコワ体験におびえるYUTA（中本悠太）＆サーヤら
同番組は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをきっかけに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明のうわさを“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
今回は「真実だったら怖すぎるヒトコワクイズSP」と題し、元暴力団員、日本を代表するアーティスト、元国民的アイドルが明かす“ヒトコワ”エピソードをクイズ形式で深掘り。スタジオには、AK-69のほか、NCT／NCT 127のYUTA（中本悠太）、矢口真里、瓜田純士、てんちむらが登場し、実際に体験した恐怖エピソードを赤裸々に語った。
AK-69は、17歳のときに所属していたHIPHOPクルーでの“恐怖の教育”を語る。当時の教育係だった先輩について、「喫茶店に連れていってご飯を奢ってくれたり、犬好きで優しい人だった」と振り返るAK-69。しかし、その一方で、「怒るとめちゃくちゃ怖かった」と明かす。
ある日、大事なミーティングを欠席してしまったというAK-69。その後、激怒した先輩に工事現場のような空き地へ連れて行かれ、「このままクルーを辞めるか、ここでボコボコにされるか選べ」と迫られたという。
AK-69は「辞める選択肢はなかったので、“ボコボコにしてください”って言った」と振り返り、「そしたら先輩がちょうどいいサイズの角材を持ってきて、躊躇なくフルスイングしてきた。本当に当たりどころが悪かったら死んでいたと思う」と告白。命の危機を感じたという衝撃の体験に、スタジオは騒然となった。
【番組カット】ヒトコワ体験におびえるYUTA（中本悠太）＆サーヤら
同番組は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをきっかけに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明のうわさを“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
AK-69は、17歳のときに所属していたHIPHOPクルーでの“恐怖の教育”を語る。当時の教育係だった先輩について、「喫茶店に連れていってご飯を奢ってくれたり、犬好きで優しい人だった」と振り返るAK-69。しかし、その一方で、「怒るとめちゃくちゃ怖かった」と明かす。
ある日、大事なミーティングを欠席してしまったというAK-69。その後、激怒した先輩に工事現場のような空き地へ連れて行かれ、「このままクルーを辞めるか、ここでボコボコにされるか選べ」と迫られたという。
AK-69は「辞める選択肢はなかったので、“ボコボコにしてください”って言った」と振り返り、「そしたら先輩がちょうどいいサイズの角材を持ってきて、躊躇なくフルスイングしてきた。本当に当たりどころが悪かったら死んでいたと思う」と告白。命の危機を感じたという衝撃の体験に、スタジオは騒然となった。