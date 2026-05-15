【速報】高市総理がトランプ大統領と電話会談「中国訪問を詳細に説明いただいた」　緊密な意思疎通を確認

高市総理大臣は15日、中国訪問を終えて大統領専用機で帰国中のアメリカのトランプ大統領と日米首脳電話会談を行った。

電話会談は、19時30分から15分間行われた。

会談後、取材に応じた高市総理は、「トランプ大統領から、中国訪問についてかなり詳細に説明をいただき、経済安全保障を含む経済とか安全保障など、中国をめぐる諸課題を中心に意見交換を行った。これからもインド太平洋地域情勢への対応に緊密に意思疎通を行っていくことで一致した」と説明した。

その上で、「本日も大変良い議論ができた。トランプ大統領との間で揺るぎない日米同盟を確認することができた」と述べた。

また、高市総理は、「イラン情勢についても意見交換した。私から事態の沈静化が一刻も早く実際に図られることが重要であるといった日本の基本的な考え方を改めて伝えた。日米で緊密に意思疎通していくことを確認した」と述べた。

さらに、「来月のG7サミット（主要7カ国首脳会談）の機会に会うことをお互いに楽しみにしようということで、緊密に連携をしていく」と強調した。