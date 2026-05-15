日本人初となる５大会連続５度目のＷ杯選出となったＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が１５日、自身のＳＮＳを更新し「ありがとう。この言葉しかありません」と感謝をつづり「僕を信じてサポートしてくださった皆さん、どんな時も応援してくださった皆さんに心から感謝します。Ｗ杯で暴れて必ず恩返しします！」と誓った。

３月中旬に右太もも裏の肉離れで離脱し、選出が危ぶまれていたが、懸命のリハビリを経て１０日の東京Ｖ戦で１０試合ぶりに先発復帰。森保監督が視察する中、左サイドバックとして豊富な運動量と球際の強さ、闘志あふれるプレーを見せ、前人未到の５大会連続Ｗ杯へラストアピールをやり遂げていた。

１６強で敗退したカタールＷ杯後「（選手を）辞める方向で考えていた」と語る。転機は決勝戦のアルゼンチン―フランス。国の威信をかけた激闘で、当時３５歳のアルゼンチン代表ＦＷメッシが優勝に貢献した。「目指せるチャンスがあるのに、目指さないとはどういうことだと。また（Ｗ杯に）帰ってきたい。決勝の舞台に行きたい」と翻意し、ここまで駆けてきた。