イラン外相 外交にチャンスを与えるため、我々は停戦の維持に努めている イラン外相 外交にチャンスを与えるため、我々は停戦の維持に努めている

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イラン外相

外交にチャンスを与えるため、我々は停戦の維持に努めている

米国の矛盾したメッセージにより、交渉に対する彼らの真の意図に懐疑的にならざるを得ない

我々と交戦状態にある国の船舶を除き、すべての船舶はホルムズ海峡を通過できる

通過を希望する船舶は、イラン海軍と調整を行うべきである

オマーンと協力し、必要な手配を進めている

ホルムズ海峡周辺の状況は非常に複雑だが、我々は支援しようとしている

インドとのエネルギービジネスの継続に関心がある

米国による制裁の結果については理解している

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