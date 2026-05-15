俳優の中村倫也が１５日、都内で主演映画「君のクイズ」（吉野耕平監督）の初日舞台あいさつを神木隆之介、森川葵らと行った。

小川哲氏の同名小説が原作で、クイズの問題を聞かずに正解する「０文字解答」の謎に迫るミステリー。クイズプレーヤー役を演じた中村は「ちょっとした孤独を感じたことがある人に小さなばんそうこうを貼ってあげられるような映画」と語った。

イベントでは、登壇者による生クイズが行われた。ＭＣが「まずは…」と問題文を読み上げようとした段階で、中村は早押しボタンを点灯させ「ムロツヨシ」と解答すると、見事正解。映画さながらの「０文字解答」を見せ、ガッツポーズに喜んだ。

同作に出演も、仕事のスケジュールのため舞台あいさつに登壇できないムロからはＶＴＲメッセージが寄せられており、本来は声を加工したムロの正体を当てるクイズだった。クイズコーナーがあっさり終わり、「人生においての正解、不正解の選択」についてトークテーマが移ると、中村は「『０文字解答』は不正解だった」と反省。「もうちょっとみんな、遊びたかっただろうなと思って。やることなくなっちゃいましたよね？」と心配していた。