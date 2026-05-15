現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が15日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。入団2年目の2008年オフに2度目のFA宣言で楽天入りした中村紀洋氏が当時SNS上などで「恩を仇（あだ）で返すのか」と叩かれたりしたことに、「結果を出してお前が欲しいっていう球団があれば、どこに行ってもいいよ」と約束していたことを明かした。

「野球をやれるチャンスだけはもう一回与える。1年間だけ面倒見るから、そのあとは自分で好きにしろ」

これが2007年の中日入団時に落合氏が中村氏に伝えた言葉だった。

育成選手からはい上がり、日本シリーズでMVPを獲得する活躍を見せたが、オフに他球団からのオファーはなし。「黙ってハンコを押しておけよ」と落合氏は2年目の契約更新を伝えた。

2008年のシーズン終了後、「楽天が欲しいって来たんだ。ドラゴンズとしてはノリに対する役割は果たした。ドラゴンズに残るか楽天に行くか自分で決めろ」。中日としては中村氏に残留要請はしなかった。

「恩を仇（あだ）で返したって周りは言うけども、オレとノリの約束。“欲しい”っていう球団があったら自分で判断して決めろよ」

その約束があったから中村氏は楽天入りを決意。

落合氏は「オレは良かったなと思った。これで森野をサードに戻せる。（ノリも）楽天行って、それから横浜行って、彼の野球人生は延びたわけだから。一つの役割を果たした」と快く送り出したFA行使だったことをあらためて公言した。