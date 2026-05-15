ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めるＴＢＳ系「ハマダ歌謡祭」が１５日放送され、華原朋美が初出演した。

冒頭で浜田から「久しぶりやん」と振られた華原は、「浜田さん、覚えてます？初めてお会いした場所は軽井沢で」と思い出話。記憶に残っている様子の浜田は、「レコーディングね。あの方の持ってるスタジオに呼ばれて。『ＧＯＩＮＧ ＧＯＩＮＧ ＨＯＭＥ』」と返した。

華原は同曲の歌詞について、「『あいつは今ごろ幸せそうな顔』というのは、私のことなんです！！」とうれしそうに説明。共演陣から驚きの声があがる中、浜田は「そうなんですよね。そりゃ、小室さん…あっ！一緒におったから、その当時は」と昔の熱愛ネタをぶっ込んだ。

浜田は１９９０年代に「Ｈ Ｊｕｎｇｌｅ ｗｉｔｈ ｔ」として、小室哲哉プロデュースで音楽活動。同じくＴＫファミリーだった華原は、小室との交際が報じられていた。華原とのトークで浜田は、最初は「あの方」とあえて名前を伏せたが、２度目は「小室さん」とはっきり口にする“失言”となった。