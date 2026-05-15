ぐっさんことお笑いタレント山口智充（57）が15日、自身のインスタグラムを更新。「人生初のブリーチ＆カラーリング！」と記し、茶色く染めた髪を強調した、やや上から撮影した写真を公開した。

山口は「白髪染めはやってたけど 普段のアロハシャツ、デニム、オーバーオールとかにはこっちがいいのかなぁ、、なのと、白髪ボカシにもなるのかなぁ、、的理由で！」と、新たなヘアスタイルにした理由を記した。

「なんか軽やかになると、ほんと気持ちいい！！ 天気もいいし わっかりやすい性格なんで 嬉しくて街を必要以上にぶ〜らぶら 『ぐっさん！』と声かけられてこれまた嬉しくてぶ〜らぶら 以前、ロン毛の時にも言いましたが、これもパーマはかけてなく、持ち前の天パ＆クシャクシャセットでバッチリです ほんとはこのフワフワの軽い感じでいったら、涼しげでいいのに、、やっぱり何日かしたら、これまたいつも通りジェルでバチっとアップして、カッチカチに固めたくなるのかなぁ〜」。今回の投稿では、新ヘアスタイルにしたことで、気持ちの変化も出てきたことをつづった。

これにはファンやフォロワーらから「Newヘアスタイルとっても素敵です！！」や「お似合いです〜暑くなる季節にいいですね〜」「若返りましたね」といった好意的なコメントが相次いだ。