「共に戦えない仲間の想いも胸に」フロンターレがＷ杯戦士へエール。かつて在籍の三笘らは落選
日本サッカー協会は５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表した。
この一報を受け、川崎フロンターレは公式Ｘで「かつて川崎フロンターレでプレーをしていた谷口彰悟選手、板倉滉選手、田中碧選手がサッカー日本代表に選出されました!!」と発信した。
谷口は2022年、板倉は19年、田中は22年に川崎から海を渡った。欧州で躍動し、森保ジャパンの貴重な戦力となった３人に、クラブは「４年に一度の大舞台。日本中を元気にする、そして、世界中を驚かせる活躍を期待しています」とエールを送った。
そして、投稿にはこんな一文も添えられていた。
「共に戦えない仲間の想いも胸に、日本を代表して戦ってください」
誰を指しているかは定かではないが、たとえば元川崎の代表戦士で言えば、三笘薫や高井幸大、旗手怜央がいる。なかでも三笘はメンバー発表の約１週間前に左ハムストリングを負傷。怪我の状態が懸念されていたなか、結局は落選となった。
Ｗ杯の舞台に届かなかったチームメイトの分も、奮起するはず。クラブは「ショウゴ、コウ、アオ、頑張れ!!」のメッセージで締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
この一報を受け、川崎フロンターレは公式Ｘで「かつて川崎フロンターレでプレーをしていた谷口彰悟選手、板倉滉選手、田中碧選手がサッカー日本代表に選出されました!!」と発信した。
谷口は2022年、板倉は19年、田中は22年に川崎から海を渡った。欧州で躍動し、森保ジャパンの貴重な戦力となった３人に、クラブは「４年に一度の大舞台。日本中を元気にする、そして、世界中を驚かせる活躍を期待しています」とエールを送った。
「共に戦えない仲間の想いも胸に、日本を代表して戦ってください」
誰を指しているかは定かではないが、たとえば元川崎の代表戦士で言えば、三笘薫や高井幸大、旗手怜央がいる。なかでも三笘はメンバー発表の約１週間前に左ハムストリングを負傷。怪我の状態が懸念されていたなか、結局は落選となった。
Ｗ杯の舞台に届かなかったチームメイトの分も、奮起するはず。クラブは「ショウゴ、コウ、アオ、頑張れ!!」のメッセージで締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！