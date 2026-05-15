「不確定要素」を抱えてW杯へ…森保ジャパンの“ギャンブル選考”は吉と出るか【日本代表】
北中米ワールドカップを戦う日本代表のメンバー26人が決まった。三笘薫の落選が大きな話題を呼ぶ一方で、個人的に“意外”だったのは「不確定要素を比較的多く選んだ」点だった。
不確定要素とはすなわち、怪我人やコンディション不透明の選手を指す。実戦復帰していない遠藤航、鎖骨骨折の鈴木唯人、クラブでの稼働率が高くない長友佑都、冨安健洋、板倉滉がそれに該当すると個人的には見ている。
ボランチで現状計算できるのは鎌田大地、佐野海舟、田中碧の３人で、選手層に不安を残す。また三笘不在のシャドーやベテラン谷口彰悟への依存が高そうなCBも盤石ではない。中村敬斗と前田大然が候補者の左ウイングバックに長友が食い込む余地はあるのかなど、本大会に向けて「大丈夫か」と疑問を投げかけたくなる。
ただ、メンバーが確定した以上、その中で勝利への策を考えるしかない。３バックは谷口が不調だった場合、渡辺剛をセンターに回す手があり、シャドーには中村や前田を起用してもいいだろう。ボランチは遠藤が厳しいと判断されれば、CBの板倉滉や瀬古歩夢をコンバートさせると森保一監督は明言している。
戦い方はあるが、本職ではない板倉などのボランチ起用を前提にしたチーム設計がやや“ギャンブル”に映るのもまた事実。果たして、不確定要素をこれだけピックアップしたことが裏目に出ないか。
とはいえ、大きな勝負に勝つ（W杯優勝）にはギャンブルが必要。ハイリスク・ハイリターンの法則に従うなら、森保監督のメンバー選考は勇気ある決断という見方もできそうだ。
文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
不確定要素とはすなわち、怪我人やコンディション不透明の選手を指す。実戦復帰していない遠藤航、鎖骨骨折の鈴木唯人、クラブでの稼働率が高くない長友佑都、冨安健洋、板倉滉がそれに該当すると個人的には見ている。
ただ、メンバーが確定した以上、その中で勝利への策を考えるしかない。３バックは谷口が不調だった場合、渡辺剛をセンターに回す手があり、シャドーには中村や前田を起用してもいいだろう。ボランチは遠藤が厳しいと判断されれば、CBの板倉滉や瀬古歩夢をコンバートさせると森保一監督は明言している。
戦い方はあるが、本職ではない板倉などのボランチ起用を前提にしたチーム設計がやや“ギャンブル”に映るのもまた事実。果たして、不確定要素をこれだけピックアップしたことが裏目に出ないか。
とはいえ、大きな勝負に勝つ（W杯優勝）にはギャンブルが必要。ハイリスク・ハイリターンの法則に従うなら、森保監督のメンバー選考は勇気ある決断という見方もできそうだ。
文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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