フォーシーズＨＤ <3726> [東証Ｓ] が5月15日大引け後(19:40)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常損益は3億3600万円の赤字(前年同期は7200万円の赤字)に赤字幅が拡大し、従来の6200万円の赤字予想からも赤字幅を拡大して着地。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常損益は4億8700万円の黒字(前年同期は1億3400万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(2Q)の連結経常損益は1億6800万円の赤字(前年同期は6900万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-11.1％→-22.4％に急悪化した。



株探ニュース