5月15日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



エージェントＩＧホールディングス <377A> [名証Ｍ] 決算月【3月】 5/15発表

毎年12月末時点で、100株以上を保有する株主を対象に、デジタルギフト3000円分を贈呈する。



■再開 ――――――――――――――



ソーシャルワイヤー <3929> [東証Ｇ] 決算月【3月】 5/15発表

毎年3月末時点で200株以上を6ヵ月以上継続保有する株主を対象に、デジタルギフトを贈呈する。分配型の優待制度で、27年3月末基準日は対象株主1人あたり概ね1万1300円相当となる見込み。



■拡充／変更 ―――――――――――



ＮＣＤ <4783> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/15発表

保有株数100株以上1000株未満の株主を対象に加え、保有株数と保有期間に応じて500～3000円分のQUOカードを贈呈する。1000株以上の優待内容は変わらない。



タカキタ <6325> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/15発表

新制度では、3月末時点で100株以上を1年以上継続保有する株主を対象に、保有株数に応じて1000～3000円のキャッシュレスポイントを贈呈する。



ライトアップ <6580> [東証Ｇ] 決算月【3月】 5/15発表

26年3月末基準日から株主優待のうち、Jコンサルティングサービスとカンパニーゲームを廃止する。



ゆうちょ銀行 <7182> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/15発表

3年以上継続保有する株主に対するカタログギフトを3000円相当→5000円相当に引き上げる。



大垣共立銀行 <8361> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/15発表

9月末割当の1→5の株式分割実施に伴い、株主優待制度の内容を一部変更する。3月末基準日の対象を200株以上とし、500円分のQUOカードを贈呈。500株以上には現行のOKBの「選べる」株主優待を追加する。なお、9月末基準日の優待内容に実質的な変更はない。



学研ホールディングス <9470> [東証Ｐ] 決算月【9月】 5/15発表

創業80周年記念優待「学び応援」を実施。26年9月末を基準日として、5000円相当のグループ商品セットを贈呈する。対象は26年4月以降に100株以上を取得した新規株主と、26年4月以降に100株以上買い増しをした株主。



Ｉ－ｎｅ <4933> [東証Ｐ] 決算月【12月】 5/15発表（場中）

これまでは12月末時点の株主に保有株数に応じたデジタルギフトを贈呈していたが、これを年2回の分割実施（6月末と12月末）に変更する。年間の金額は変わらない。



エンシュウ <6218> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/15発表（場中）

新制度では3月末時点で500株以上を1年以上継続保有する株主を対象に、保有株数と保有期間に応じて1000～5000円分のQUOカードを贈呈する。



福井銀行 <8362> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/15発表（場中）

カタログの金額相当額を引き上げ（一部を除く）、長期継続保有優遇を新設。新制度では、保有株数と保有期間に応じて3000～1万2000円相当を贈呈する。



名古屋鉄道 <9048> [東証Ｐ] 決算月【3月】 5/15発表（場中）

3年以上継続して200株以上保有する株主に対し、追加の株主優待乗車証を半期に1回贈呈する。また、最低保有期間として200株以上を1年以上継続保有の要件を追加する。



■廃止 ――――――――――――――



海帆 <3133> [東証Ｇ] 決算月【3月】 5/15発表

26年3月末を最後に株主優待制度を廃止する。



電算 <3640> [東証Ｓ] 決算月【3月】 5/15発表

26年3月末を最後に株主優待制度を廃止する。



株探ニュース