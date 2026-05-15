藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎九段（37）の挑戦を受ける第84期名人戦7番勝負第4局は15日、大阪府高槻市の高槻城公園芸術文化劇場で対局場検分を行った。藤井が3連勝で迎え、4度目の名人戦で初のストレート獲得が懸かる。

第4局は藤井の先手。石川県七尾市で王手をかけた第3局終局後、「本局は積極的な指し方ができなかった。その辺りを振り返って、一手一手しっかり考えてよい将棋を指せるように頑張りたい」と意気込みを語った。

この日の前夜祭では同劇場での戦績についてあいさつで触れ、「第81期（第3局）は中盤でミスが出て敗れてしまった。今年2月の朝日杯では（3年ぶり5回目の優勝をかなえ）よい結果を出せた。前回名人戦の反省とよいイメージを持って臨みたい」。3月の第75期王将戦第5局（スポーツニッポン新聞社特別協力）からの10連勝も懸かる。

一方、ストレート敗退の危機にある糸谷は第3局終局後、「本譜と同じく前へ出て戦いたい。カド番ですが、この気持ちを忘れずに指したい」と語っていた。また前夜祭では「よくカド番に追い込まれた棋士が“トーナメントのように”と言う。一戦一戦大事に戦いたい」と気持ちを引き締めた。

第1局は先手・糸谷が初手から2手連続、1筋の歩を突いた。第2局も後手・糸谷が変化球を投じた。角道を開け、左金を上がった後の6手目、今度は左銀を上がり藤井に飛先の歩の交換を誘った。第3局は得意戦法の相雁木（がんぎ）で熱戦に持ち込んだ。

今回、糸谷がどんな作戦を手配しているのか。16日午前9時、1日目が始まる。