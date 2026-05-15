◇プロ野球パ・リーグ ロッテーオリックス（15日、ZOZOマリン）

先発デビューを迎えたロッテの新助っ人・ロング投手は、6回途中での降板となりました。

制球を乱し、初回の先頭からの2者連続の四球を与えたロング投手。それでも後続を併殺打に取るなど、無失点にしのぎます。その後も制球を乱す場面も見られましたが、徐々に状態をあげ好投。首位オリックス打線を相手に5回をわずか1安打に抑えます。

しかし6回には先頭で迎えた宗佑磨選手の2塁打を浴びると、後続にも四球を与え無死1、2塁のピンチ。ここで降板となりました。2番手・八木彬投手はこれをしのぎきれず、同点タイムリーを浴びるなど失点。ロング投手も2失点が記録されました。

この日のロング投手は5回と0/3で80球を投げ、被安打2、奪三振2、与四球3、失点2。それでも先発デビュー戦で5回を投げきる力を見せました。

昨季まではカンザスシティ・ロイヤルズでプレーし、中継ぎとして起用されていたロング投手。ロッテに入団してからもリリーバーとして登板を重ね、13試合の登板で防御率1.42をマークしていました。そんな中、ロッテの先発の柱として期待された種市篤暉投手がケガで離脱。好投を続けてきたロング投手が先発転向となりました。登板前には「先発として投げることも目標の1つだった」と明かしていたロング投手。1度のファーム登板を経て、この日のオリックス戦の先発マウンドにあがっていました。