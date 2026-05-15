紀平梨花【写真：中戸川知世】

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インスタグラム更新

　フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花が14日、自身のインスタグラムを更新。私服でのオフショットに反響が広がっている。

　大人っぽさが伝わる1枚だった。

　訪れたのは洗練された空間が広がるレストランバー。黒のカーディガンにグレーのデニムを合わせた佇まいで、グラスや食器が並ぶカウンターをバックに笑顔でカメラに目線を送っていた。

　インスタグラムの投稿で「日本人スケーターみんなと」と綴り、実際の画像を公開。コメント欄には賛辞が相次いだ。

「あらっ梨花ちゃんとってもいい感じ」
「めっちゃ可愛い〜」
「とても綺麗」
「髪サラサラ〜お肌綺麗」
「梨花ちゃんますます綺麗になってますね ストレートの美髪が」
「色気たっぷりですね」
「大人さしさがあってとても美しいです」

　紀平は昨年9月にアイスダンスに転向。西山真瑚との“りかしん”ペアを組み、昨年末の全日本選手権で4位だった。フランス・アルプス地域で開催される2030年五輪を目指し、練習に励む映像も公開している。

（THE ANSWER編集部）