「ますます綺麗に…」フィギュア紀平梨花のオフショットに釘付け 大人な雰囲気「髪サラサラ〜」
インスタグラム更新
フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花が14日、自身のインスタグラムを更新。私服でのオフショットに反響が広がっている。
大人っぽさが伝わる1枚だった。
訪れたのは洗練された空間が広がるレストランバー。黒のカーディガンにグレーのデニムを合わせた佇まいで、グラスや食器が並ぶカウンターをバックに笑顔でカメラに目線を送っていた。
インスタグラムの投稿で「日本人スケーターみんなと」と綴り、実際の画像を公開。コメント欄には賛辞が相次いだ。
「あらっ梨花ちゃんとってもいい感じ」
「めっちゃ可愛い〜」
「とても綺麗」
「髪サラサラ〜お肌綺麗」
「梨花ちゃんますます綺麗になってますね ストレートの美髪が」
「色気たっぷりですね」
「大人さしさがあってとても美しいです」
紀平は昨年9月にアイスダンスに転向。西山真瑚との“りかしん”ペアを組み、昨年末の全日本選手権で4位だった。フランス・アルプス地域で開催される2030年五輪を目指し、練習に励む映像も公開している。
（THE ANSWER編集部）