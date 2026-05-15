インスタグラム更新

フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花が14日、自身のインスタグラムを更新。私服でのオフショットに反響が広がっている。

大人っぽさが伝わる1枚だった。

訪れたのは洗練された空間が広がるレストランバー。黒のカーディガンにグレーのデニムを合わせた佇まいで、グラスや食器が並ぶカウンターをバックに笑顔でカメラに目線を送っていた。

インスタグラムの投稿で「日本人スケーターみんなと」と綴り、実際の画像を公開。コメント欄には賛辞が相次いだ。

「あらっ梨花ちゃんとってもいい感じ」

「めっちゃ可愛い〜」

「とても綺麗」

「髪サラサラ〜お肌綺麗」

「梨花ちゃんますます綺麗になってますね ストレートの美髪が」

「色気たっぷりですね」

「大人さしさがあってとても美しいです」

紀平は昨年9月にアイスダンスに転向。西山真瑚との“りかしん”ペアを組み、昨年末の全日本選手権で4位だった。フランス・アルプス地域で開催される2030年五輪を目指し、練習に励む映像も公開している。



（THE ANSWER編集部）