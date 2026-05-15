猫の口腔ケアが重要な理由3選

猫のお口のケアは、健やかな一生を送るためにも重要なケアのひとつで、ケアを怠ることで猫の健康にも直結してきます。

人間では歯磨きをしないと虫歯で歯を傷めるリスクがありますが、猫の場合、それだけでは済まないこともあるのです。

1.歯周病（歯肉炎・歯周炎）の予防

猫の口の中は、弱酸性の人間の口内と違って中性～弱アルカリ性です。これは虫歯菌がほとんど増えない環境で虫歯にはなりにくい一方で、口腔内のミネラルが結晶化しやすく、歯垢はわずか数日で歯石に変わります。

歯石の表面はザラザラしていることで、さらに汚れをつきやすくし、炎症物質を出す細菌が溜まって歯肉炎の原因となります。猫の歯を見たときに歯茎の際が赤くなっていたら、歯肉炎のサインです。

さらに深部まで炎症が広がると、やがて歯を支える骨まで炎症反応によって壊され、激しい痛みを伴う歯周炎へと進行してしまいます。一度歯石になると歯磨きでは落とせないため、手遅れになる前から歯垢を付けないケアが重要なのです。

2.口内炎の予防

猫の口内炎の原因はウイルス感染や免疫の異常によって起こり、一度なってしまうとなかなか完治が難しく、放っておくと強い痛みから食欲不振となり衰弱してしまうほど深刻な病気です。口内炎になると、抗炎症剤や抗生物質の投与をベースに、状態によって抜歯などが選ばれます。

すでに感染症などでウイルスキャリアの猫は、いつ口内炎が出てもおかしくありません。

痛みがない時期から、こまめに歯垢汚れを取り除いておくことは、細菌が炎症を助長するのを防ぎ、発症や重症化を遅らせる一助となります。デリケートな口腔内粘膜を大きな歯石が傷つけてしまうこともあるため、口腔ケアは欠かせません。

ただし、キャリア猫の粘膜は、発症していなくても非常にデリケートです。無理な刺激は粘膜を傷めやすくなるため、注意しましょう。

3.内臓疾患の予防

増殖した歯周病菌や毒素は、歯ぐきや歯周ポケットなど傷ついた粘膜から血流に入り、全身に広がってしまうことがあります。血液で運ばれた細菌は、体中の臓器にまでたどり着き、炎症や機能不全の原因となります。

腎臓は、血液のろ過という役割から、血液中の細菌や炎症物質にさらされやすい特徴があります。特に一度失われた腎機能は元に戻ることはなく、慢性腎臓病が多い猫にとっては大きなリスクになります。

そのため、日頃の口腔ケアで口の中の菌の増殖を抑えておくことは、腎臓への負担を減らすためにも必要です。単に歯や歯ぐきの健康維持だけでなく、全身の健康管理の一部として重要なのです。

トラブルを防ぐための具体的な予防法

口腔ケアの基本は定期的な歯磨きです。とはいえ、猫にとって口の中をいじられるのは、とても抵抗があるものです。いきなり歯ブラシを使うのではなく、最初は口の周りを触る、口角に触れる、くちびるをめくる、犬歯の表面に触れるなど、少しずつ進めましょう。おやつをご褒美に用意して、少しずつ進めていくと慣れやすいです。

しかし、中にはどうしても口に触れさせてくれない猫もいます。その場合には、歯磨きの練習をしつつ、噛むことで汚れを落とすデンタルケアのフードやおもちゃ、飲み水に混ぜるタイプのオーラルケア用品、さらには口腔内善玉菌を補うサプリメントなど「今できる手段」として併用していくのがよいでしょう。

ただし、一度歯石が沈着してしまうと、家庭でのケアだけで除去することができません。定期的な健康診断の際に、獣医師にお口の中もチェックしてもらいましょう。歯石除去（スケーリング）には、全身麻酔が必要になります。高齢猫や疾患のある猫は、麻酔にリスクもあるため、獣医師とよく相談するようにしてください。

まとめ

猫の口腔ケアは、口の中の健康を維持することで、歯周病を予防し、全身の健康を守るためのケアです。ケアをしていないと、口臭という表面的な問題だけでなく、内臓の病気につながったり、痛みから食欲が落ち、衰弱したりしてしまうリスクを伴います。

猫はなかなか歯磨きをさせてくれませんが、毎日少しずつ練習することで歯垢の蓄積を抑えることができます。

最初から完璧に行うことは難しいですが、徐々にできることが増えていけば問題ないです。まったく怠ってしまうと、全身麻酔を使った歯石取りが必要になるなど、猫の負担は計り知れません。

まずは、オーラルケアグッズをチェックして、今日できるところからはじめてみてください。

(獣医師監修：葛野莉奈)