ABEMA西澤由夏アナ1st写真集アナザー版がデジタルで本日発売！ 限定衣装カットも収録
ABEMA初代専属アナウンサー・西澤由夏の1st写真集『Tailwind』のアナザーエディションとなるデジタル写真集『Re：Tailwind』が、本日5月15日に発売。本著より収録カットが公開された。
【写真】初挑戦の水着カットや美背中カットも！ 西澤由夏1st写真集『Re：Tailwind』フォトギャラリー
2018年からABEMAの専属アナウンサーとして活動している、1993年8月12日生まれ・埼玉県出身の西澤由夏。バラエティ番組やスポーツ番組など、さまざまなジャンルでアナウンサーとしての手腕を発揮し、現在は『チャンスの時間』『ABEMAスポーツタイム』など計6番組にレギュラー出演している。
このたび4月1日に発売され大きな反響を呼んだ1st写真集『Tailwind』のアナザーエディションが登場。
『チャンスの時間』などで、さまざまな芸人やタレントから愛される西澤さんが、「独身アラサー女子の休日」をテーマに、自身初となる水着カットに挑戦。大海原＆雄大な自然が広がる五島列島のビーチやリゾートホテル、レトロとモダンが混在する長崎の街並み、そしてマイナスイオン漂う軽井沢の別荘地と、3つのロケーションを舞台に色々な表情を披露している。
さらに本エディションには、本編には収録されていない、まるで天使のような限定衣装カットも収録されている。
なお、「週プレ グラジャパ！」で販売する写真集には限定カット＆メイキングムービーが付く。
西澤由夏写真集『Re：Tailwind』（デジタル限定）は、集英社より発売中。価格／3300円（税込）。
【写真】初挑戦の水着カットや美背中カットも！ 西澤由夏1st写真集『Re：Tailwind』フォトギャラリー
2018年からABEMAの専属アナウンサーとして活動している、1993年8月12日生まれ・埼玉県出身の西澤由夏。バラエティ番組やスポーツ番組など、さまざまなジャンルでアナウンサーとしての手腕を発揮し、現在は『チャンスの時間』『ABEMAスポーツタイム』など計6番組にレギュラー出演している。
『チャンスの時間』などで、さまざまな芸人やタレントから愛される西澤さんが、「独身アラサー女子の休日」をテーマに、自身初となる水着カットに挑戦。大海原＆雄大な自然が広がる五島列島のビーチやリゾートホテル、レトロとモダンが混在する長崎の街並み、そしてマイナスイオン漂う軽井沢の別荘地と、3つのロケーションを舞台に色々な表情を披露している。
さらに本エディションには、本編には収録されていない、まるで天使のような限定衣装カットも収録されている。
なお、「週プレ グラジャパ！」で販売する写真集には限定カット＆メイキングムービーが付く。
西澤由夏写真集『Re：Tailwind』（デジタル限定）は、集英社より発売中。価格／3300円（税込）。