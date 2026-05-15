女流プロ雀士でモデルの岡田紗佳が歌手デビューすることを報告し、話題になっている。

１５日にインスタグラムで「まさかの……！！岡田紗佳、歌手デビューします」と報告し、ジャケット写真を公開した岡田。

続けて「ワーナーミュージック・ジャパンより デビューシングル『国士無双ＬＯＶＥ』２０２６年７月２２日発売（ＣＤ・配信）リードトラック『国士無双ＬＯＶＥ』は、Ｍ！ＬＫさんの『爆裂愛してる』『好きすぎて滅！』で知られる浅野尚志さんに制作していただきました！」と楽曲を紹介し、「さらに…！表題曲『国士無双ＬＯＶＥ』が、『ＡＢＥＭＡ』オリジナル対局企画『Ｍトーナメント２０２６』のオフィシャルソングに決定しました ３曲入りのデビューシングル、ぜひたくさん聴いてください！」と呼びかけた。

この投稿には「おかぴすごーい！！！おかぴの美貌と面白さはみんな当たり前に知ってるけど更に歌うまなのも知られるとびっくりされちゃうよ」「マジか！おめでとう めっちゃ意外な知らせやったわ」「まってえぐい」「タイトル、ヤバっ！！１３面待ちから来てるのかな？！ぜひ振り付けでお願いします…」などのコメントがあがっている。