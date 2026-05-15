『BLEACH』特別企画、死神代行消失篇に突入 きょうから期間限定無料配信、OP&ED映像など続々
テレビアニメ『BLEACH』の軌跡を振り返る特別企画「TV ANIMATION 『BLEACH』 THE STORIES」が、第4弾となる「死神代行消失篇」に突入した。あわせて「死神代行篇」「尸魂界篇」「破面篇」に連なるスペシャルビジュアル「死神代行消失篇」が解禁された。
【動画】懐かしい！公開された『BLEACH』死神代行消失篇のアニメ映像
原作・久保帯人氏が描いた歴代の黒崎一護が連なるイラストを、アニメイラストとして新たに描き連ねるスペシャルビジュアル第4弾は、一護が完現術を習得した姿や、死神の力を取り戻した姿が描かれている。
また、『BLEACH』アニメ公式YouTubeチャンネルにて、あす16日午後8時より343話〜366話が期間限定で無料配信されるほか、OP＆ED映像の公開、キャストインタビュー動画などを順次展開。
森田成一（黒崎一護役）がMC となり、各篇の歴代キャストを招いてトークしていく企画『BLEACH』THE STORIES OF CASTSでは、「死神代行篇」「尸魂界篇」に続き、「破面篇」から速水奨（藍染惣右介役）、浪川大輔（ウルキオラ・シファー役）を招き、今まで語られたことのないエピソードを届ける。
死神代行消失篇の始まりである第343話「高校3年生！装い新たに新章開始！」については、先行してきょう15日からアニメ公式YouTube チャンネルにて期間限定無料配信されている。
さらに、オリジナル画像を作って思い出を共有できるスペシャルページ 「BLEACH MEMORIES」に新素材が追加された。歴代シリーズのシーンやイラスト、アイテムを使ってオリジナル画像を作成し、SNSでシェアしてテレビアニメ『BLEACH』のクライマックスを盛り上げる企画。
『BLEACH』は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載され、シリーズ累計発行部数は1億3000万部を超えるなど完結後も世界中で根強い人気を誇る、久保氏による剣戟バトルアクション。04年10月より放送開始されたテレビアニメはこれまでに360話以上が制作され、長編劇場アニメも4作を数える。最終章『千年血戦篇』のアニメは、22年10月よりテレ東系列ほかにて放送開始された。最終クールである『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』は今年7月より放送される。
■死神代行消失篇プレミア配信スケジュール
#343〜#347：5月16日（土）午後8：00配信開始
#348〜#353：5月23日（土）午後8：00配信開始
#354〜#358：5月30日（土）午後8：00配信開始
#359〜#362：6月6日（土）午後8：00配信開始
#363〜#366：6月13日（土）午後8：00配信開始
※プレミア配信後、2週間限定でアーカイブされる。
※一部話数は除いての配信となる。
■千年血戦篇までのOP＆ED映像も順次公開
・「BLUE」ViViD
・「アオイトリ」fumika
・「ハルカカナタ」UNLIMITS
・「HARUKAZE」SCANDAL
・「Re:pray」Aimer
・「MASK」Aqua Timez
【動画】懐かしい！公開された『BLEACH』死神代行消失篇のアニメ映像
原作・久保帯人氏が描いた歴代の黒崎一護が連なるイラストを、アニメイラストとして新たに描き連ねるスペシャルビジュアル第4弾は、一護が完現術を習得した姿や、死神の力を取り戻した姿が描かれている。
森田成一（黒崎一護役）がMC となり、各篇の歴代キャストを招いてトークしていく企画『BLEACH』THE STORIES OF CASTSでは、「死神代行篇」「尸魂界篇」に続き、「破面篇」から速水奨（藍染惣右介役）、浪川大輔（ウルキオラ・シファー役）を招き、今まで語られたことのないエピソードを届ける。
死神代行消失篇の始まりである第343話「高校3年生！装い新たに新章開始！」については、先行してきょう15日からアニメ公式YouTube チャンネルにて期間限定無料配信されている。
さらに、オリジナル画像を作って思い出を共有できるスペシャルページ 「BLEACH MEMORIES」に新素材が追加された。歴代シリーズのシーンやイラスト、アイテムを使ってオリジナル画像を作成し、SNSでシェアしてテレビアニメ『BLEACH』のクライマックスを盛り上げる企画。
『BLEACH』は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載され、シリーズ累計発行部数は1億3000万部を超えるなど完結後も世界中で根強い人気を誇る、久保氏による剣戟バトルアクション。04年10月より放送開始されたテレビアニメはこれまでに360話以上が制作され、長編劇場アニメも4作を数える。最終章『千年血戦篇』のアニメは、22年10月よりテレ東系列ほかにて放送開始された。最終クールである『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』は今年7月より放送される。
■死神代行消失篇プレミア配信スケジュール
#343〜#347：5月16日（土）午後8：00配信開始
#348〜#353：5月23日（土）午後8：00配信開始
#354〜#358：5月30日（土）午後8：00配信開始
#359〜#362：6月6日（土）午後8：00配信開始
#363〜#366：6月13日（土）午後8：00配信開始
※プレミア配信後、2週間限定でアーカイブされる。
※一部話数は除いての配信となる。
■千年血戦篇までのOP＆ED映像も順次公開
・「BLUE」ViViD
・「アオイトリ」fumika
・「ハルカカナタ」UNLIMITS
・「HARUKAZE」SCANDAL
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