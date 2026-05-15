フィギュアスケート女子の坂本花織が13日、神戸市内で引退会見を開催した。会見の最後には結婚を報告し、ファンを驚かせた。

自身の地元である神戸市で引退会見を行った坂本。所属企業であるシスメックス株式会社や関係者に感謝の気持ちを述べ、その後はこれまでの競技生活を振り返り、会見に出席した報道陣からの質問に答えた。

全日本選手権5連覇、世界選手権4度優勝という輝かしい実績を残した坂本。今後については、アイスショーに出演しながら指導者として活動することを明かした。さらに会見の最後には、今月5日に入籍していたことを発表した。相手は学生時代に出会った一般男性で、同じ年齢だという。サプライズ報告はその後の情報番組で大きく報じられ、SNSには多くの祝福コメントが寄せられた。

近年、有名人によるサプライズの結婚報告が相次いでいる。アスリートでは、2023年に五輪2大会連続金メダリストでプロフィギュアスケーターの羽生結弦が、自身のSNSで一般女性との結婚を報告。国民的スターによる突然の報告は多くのファンに衝撃を与えた。

しかし、それからわずか3カ月後に離婚を発表。自身やパートナー、親族などに対する誹謗（ひぼう）中傷やストーカー行為があることを明かし、それぞれの身を守るために離婚を決断したという。

2024年には、ドジャースの大谷翔平が自身のSNSで結婚を発表。投稿は一瞬で拡散され、多くのファンが驚きとともに祝福した。結婚相手については「日本人女性」としただけで具体的には明かさなかったが、後に元バスケットボール選手の田中真美子さんであることが判明した。

最後は坂本らしく笑顔で会見を締めくくった。引退後はどのような活動を見せてくれるのか、ファンだけではなく多くの国民が注目している。