magoraが、新曲「Traffic Light」を5月22日にリリースする。

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今作は、Shingo Suzuki（Ovall）がプロデュースを手がけた、アーバンな空気感を纏ったメロウなネオソウル／R&Bナンバー。緻密に構築されたビートと、都会的な憂いを帯びたメロディが溶け合い、洗練されたサウンドスケープを描き出す一曲に仕上がっている。

2人の出会いは、2025年に開催されたさかいゆうのライブ。共演者として同じステージに立ったことをきっかけに、リハーサルやバックステージでの対話を通じて音楽的なシンパシーを深め、意気投合。その後、自身の新たな表現領域を模索していたmagoraが、音楽的ルーツのひとつであるR&B／ソウルのアプローチを体現する存在としてShingo Suzukiにプロデュースを依頼し、本コラボレーションが実現した。

なおmagoraは、7月にビルボードライブ3都市ツアーの開催を控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）