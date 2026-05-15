中村倫也、イベントのクイズで“0文字回答”実現「本当にガチですよね？」キャストざわつく
俳優の中村倫也（39）が15日、都内で行われた映画『君のクイズ』公開初日舞台あいさつに登壇。共演者と共に早押しクイズに挑戦した。
【写真】めっちゃドアップ…投影されたムロツヨシ
同作品は、直木賞受賞作家の小川哲氏が2022年に発表した小説『君のクイズ』が原作となっている。舞台は、賞金1000万円をかけて戦う生放送クイズ番組の決勝戦。“クイズ界の絶対王者”三島玲央と、“世界を頭の中に保存した男”本庄絆が優勝まであと1問と王手をかけ、迎えた最終問題の早押しクイズでは、本庄が問題を1文字も聞かずに正解を言い当てた。なぜ、正解できたのか。クイズという枠を超えた、知的エンターテインメントが描かれる。
イベントでは、音声を聞いて誰が話していたのかを早押しで回答するクイズを実施。中村は、作品同様、問題を1文字を聞かずに回答する“0文字回答”で正解を当てることに挑戦。
MCが「まずは…」と出題しようとした瞬間、中村がボタンを押し「答えは、ムロツヨシ」と回答。すると、「ピンポン」と正解の音が鳴り、会場は大興奮。キャスト陣からは「本当にガチですよね？」と思わず確認する場面も。その後、回答前に流される予定であったであろう変声された音声が流された。
中村は「半ば願望でした。この場にあの人がいないのは寂しいじゃないですか。何かしてくれるんじゃないかなと、この公開初日に」という予感で正解を導いたと明かす。ムロは仕事の都合で不在と明かされると、「生意気な〜。（ムロの方が）先輩か」と話して会場を笑わせた。
音声だけでなく、ムロから寄せられた動画も投影。動画は約6分あったそうで、所々早送りしながら流された。ムロは、登壇者一人ひとりに共演できたことの喜びを語った。また、「中村倫也。『わかってたよ』など『うるせぇ』とか『近ぇ』とか、いろいろ言ってくれてると思いますが、中村倫也をよろしくお願いいたします」というコメント。中村は、「呼び捨てかよ！」とつっこみを入れながら楽しんでいた。
【写真】めっちゃドアップ…投影されたムロツヨシ
同作品は、直木賞受賞作家の小川哲氏が2022年に発表した小説『君のクイズ』が原作となっている。舞台は、賞金1000万円をかけて戦う生放送クイズ番組の決勝戦。“クイズ界の絶対王者”三島玲央と、“世界を頭の中に保存した男”本庄絆が優勝まであと1問と王手をかけ、迎えた最終問題の早押しクイズでは、本庄が問題を1文字も聞かずに正解を言い当てた。なぜ、正解できたのか。クイズという枠を超えた、知的エンターテインメントが描かれる。
MCが「まずは…」と出題しようとした瞬間、中村がボタンを押し「答えは、ムロツヨシ」と回答。すると、「ピンポン」と正解の音が鳴り、会場は大興奮。キャスト陣からは「本当にガチですよね？」と思わず確認する場面も。その後、回答前に流される予定であったであろう変声された音声が流された。
中村は「半ば願望でした。この場にあの人がいないのは寂しいじゃないですか。何かしてくれるんじゃないかなと、この公開初日に」という予感で正解を導いたと明かす。ムロは仕事の都合で不在と明かされると、「生意気な〜。（ムロの方が）先輩か」と話して会場を笑わせた。
音声だけでなく、ムロから寄せられた動画も投影。動画は約6分あったそうで、所々早送りしながら流された。ムロは、登壇者一人ひとりに共演できたことの喜びを語った。また、「中村倫也。『わかってたよ』など『うるせぇ』とか『近ぇ』とか、いろいろ言ってくれてると思いますが、中村倫也をよろしくお願いいたします」というコメント。中村は、「呼び捨てかよ！」とつっこみを入れながら楽しんでいた。