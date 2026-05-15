映画『君のクイズ』出演、中村倫也×神木隆之介クロストーク

クイズ界の絶対王者と天才の美しき対決を描く映画『君のクイズ』から、中村倫也さんと神木隆之介さんが登場。作中でもプライベートでも信頼し合う関係だからこその仲良しトークが炸裂しました。

── 撮影はいかがでしたか？

中村 ずっとりゅう演じる本庄に振り回され、かき乱され続ける役なので、僕にとっては怖い存在でしたけど（笑）。さすがだなと思うことばかりでした。昨日の夜くらいからね、具合が悪くて…。なんでだろうと思ったら、ずっと作品に振り回されていたからだって。今、謎が解けました（笑）。

神木 僕がどれだけ暴れようとも役として受け止めてくれて、振り回すのは楽しいような、でも怖い部分もあって。ともくんの想像を超えなきゃって思いながら演じていました。クイズへの意識も大きく変わりましたね。ただ楽しんでみよう、ということではなく、劇中の言葉にもありますが、解答には人生が出ると思うので、今後は解答者の方の生きざまを感じながら見たいです。

中村 知識だけではない、解答するまでの駆け引きだったり、技術だったり…。クイズプレイヤーって脳のアスリートですよね。

── 謎を解明するにあたり、過去の自分と向き合うことも作品のテーマのひとつでした。過去の出来事や決断に後悔するタイプ？

中村 後悔することはないです。考えても仕方がないことを考える時間がもったいないから、「どうすれば次に同じことをしないか」と反省して、次に活かします。

── 三島とは真逆ですね。過去にとらわれず、前を向いて進む…。

中村 前を向くといえば、この間妻と歩いていたら、犬のうんちを踏みそうになって（笑）。「なんで気づかないの？」って言われて。そういえば歩くときも前見てるなって。下とか見ないから（笑）。

神木 かっこいい！ 僕は下を向いてるから10円を拾いやすい（笑）。人の靴紐がほどけているのもよく見つけて、一番初めに「ほどけてるよ」って言えます。

中村 でもアナタ今日の朝「靴紐がほどけてますよ」って注意されていたじゃない（笑）。

神木 え？ 気づいてなかった？ じゃあ僕2位です（笑）。

── 神木さんはどうですか？

神木 僕も引きずるタイプではないですが、後悔しないわけではないです。ただ、ため息をつきたくなるようなその時間も、大事にしています。無理に気持ちを上げようとすると、逆に消化できないまま次に進んでしまう気がするので、落ち込むときはしっかり落ち込む、自分の中で“もういいか”と思えたら切り替えています。

── ジャパンエンタメ特集にちなんで、日本のエンタメの魅力は？

中村 エンタメって料理に似ていると思っていて。ハリウッド作品はハンバーガーのように分かりやすくてインパクトがある。ヨーロッパは、フレンチのように上質な素材と仕上げで魅せる、凝ったもの。日本は余計なものを足さない、引き算の料理。余白や奥深さを大事にする文化。それはエンタメも同じで、限られた条件の中でも、繊細な表現が得意なのかな。

神木 確かに、日本は限られた条件の中でどう工夫するかという点で強いと思います。制限があるからこそ創意工夫が生まれ、新しい発想や表現につながる。そのあたりが日本の強みかなと思います。

── 制限がある中で最高のものを生み出すことの難しさは？

中村 むしろ制限こそが面白さだと思います。枠があるからその中で自由に動けるし、たまにはそこからはみ出す遊びもできるんです。

神木 そうそう。逆に「自由にやって」と言われると、どうしようって戸惑うかもしれないです。

中村 制限があるからこその自由なのかも。なんでもアリだと、逆に面白くなくなる気がしますね。

中村倫也

なかむら・ともや 1986年12月24日生まれ、東京都出身。俳優。2005年にデビュー。変幻自在の高い演技力で、映画、ドラマ、舞台と幅広く活躍。近年では、コマ撮りアニメ『ルカと太陽の花第3章』で、主人公の少年・ルカの声優を務める。

神木隆之介

かみき・りゅうのすけ 1993年5月19日生まれ、埼玉県出身。俳優。2歳でCMデビュー。主演を務めたNHK連続テレビ小説『らんまん』をはじめ、話題作に出演。月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）に、木島真役で出演中。

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Ⓒ 2026映画『君のクイズ』製作委員会

『君のクイズ』

舞台は、参加者が賞金1000万円をかけて戦う生放送クイズ番組。決勝戦で、主人公・三島玲央（中村倫也）と争う対戦者・本庄絆（神木隆之介）は、問題文が1 文字も読まれていないにもかかわらず正解を導き出した。彼はなぜ問題を聞かずに正解できたのか…。その謎に三島が迫る。5月15日（金）全国ロードショー 配給：東宝