作家にルーツを持つ森昌也さんと俳優の岡田地平さんによる、誰もが安心して笑えるコントユニット『稲妻サンダーボルトのYoutubeチャンネル』をご紹介します。

作家にルーツを持つ森昌也さんと俳優の岡田地平さんによる、誰もが安心して笑えるコントユニット『稲妻サンダーボルトのYoutubeチャンネル』

今週のピックアップ

『【ドッキリ！？】ドライブトーク企画中に森さんがコンビニ寄るたびに肉まん買ってきたらちへーはどうする！？』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

稲妻サンダーボルトさん：「作家にルーツを持っていてネタ作りを担当している『森昌也（もりまさや）』と、テレビドラマや映画、舞台にも出ている俳優である『岡田地平（おかだ ちへい）』のユニットで、『誰もが安心して笑える』というのを一つ掲げて活動しています」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

稲妻サンダーボルトさん：「23歳の時、バイト先で3歳下の大学生だった、ちへー君と出会って、仲良くなったのが始まりです。2010年に劇団を作って東京で5、6回自主公演をやったんですが、全国に広がるのが難しくて、一旦休止してバラバラの道を歩むことになりました。その後、私が35歳くらいの時に、もう一度二人で何かやろうという話になり、YouTubeチャンネルを作りました。ただ、最初は全く芽が出ませんでした。そんな時、ちへー君から『TikTokという手があるんじゃないか』と言われたんです。

最初はプロデュースだけに徹するつもりで、公園に集まってテスト撮影をしたんですが、考えていた企画が全然うまくいかなかったんです。その場で遊び半分で『こうやってやるから撮って』と動いてみたら、ちへー君が『これそのままTikTokに出せばいいんじゃないですか？ 森さんも出てください』と言ってくれて、もう失うものもないしやってみるか、と初めて顔を出したのが『稲妻サンダーボルト』の発端ですね」

――おすすめの動画は何ですか？

稲妻サンダーボルトさん：「おすすめの動画は『【ドッキリ！？】ドライブトーク企画中に森さんがコンビニ寄るたびに肉まん買ってきたらちへーはどうする！？』というタイトルの動画です。僕らの自然体な部分と、コント的な空気感がうまくミックスされていて、自分たちがどんな人間かを知ってもらうのに一番良いと思ったからです。

コンビニに寄って車に戻ってくるたびに、風で髪型が崩れてる瞬間があって、動画編集の時にすごく気になりました。僕はもともと裏方で人前に出ることに慣れていないので、逆に自意識過剰というか、ビジュアルをすごく気にしてしまうんです」

【ドッキリ！？】ドライブトーク企画中に森さんがコンビニ寄るたびに肉まん買ってきたらちへーはどうする！？

https://www.youtube.com/watch?v=OGElUYe5EYY



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

稲妻サンダーボルトさん：「いつも応援してくださってありがとうございます。また、この記事を読んでくださってありがとうございます。これからYouTubeチャンネルで、新しい試みにチャレンジしていきたいと思っているので、楽しみに待っていてください！ 」

作家と俳優のコンビが織りなす、誰もが安心して笑える自然体なコント動画を発信し続ける『稲妻サンダーボルトのYoutubeチャンネル』の今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『稲妻サンダーボルトのYoutubeチャンネル』

https://youtube.com/channel/UCicWH9unxkBqhqkndQRZQpw

Xのアカウント『⚡️稲妻サンダーボルト⚡️』

https://x.com/inazuma_1622

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島