ミスタードーナツ、期間限定販売「もっちゅりん」に関する“よくあるご質問”に回答【一覧】
ダスキンが運営するミスタードーナツが15日。公式サイトを更新。「もっちゅりん」（全3種）への“よくあるご質問”について回答した。
【画像】 “もっちゅり食感”が特長！大きな反響を受けているもっちゅりん
「もっちゅりん」は昨年ミスタードーナツ55周年を記念して初登場した“もっちゅり食感”が特長のドーナツ。昨年話題となり、大きな反響があったが、商品を届けることがかなわない場合もあった。今回の発売は全3種「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」「もっちゅりんいちご」で、より多くの人に届けられるようミスドネットオーダーの事前予約をこれまでよりも早く開始していた。
■「もっちゅりん」のよくあるご質問について
【質問】
なぜミスドネットオーダーで事前予約を受け付けたのか？
【回答】
昨年は購入を希望される多くのお客様に来店いただき、店頭での混雑や購入できない事態が発生し、ご迷惑をおかけしました。今年は事前予約ができるネットオーダーを発売前にご案内させていただき、お客様に商品を確実に販売できるよう、対応させていただきました。今後とも、多くのお客様にご利用いただけるよう努めてまいります。
【質問】
なぜミスドネットオーダーの画面がつながらないのでしょうか。
【回答】
事前予約を開始した影響により、ミスドネットオーダーへのアクセスが集中しております。そのため、サイトにつながりにくい状況や長時間お待ちいただく状況が発生しております。
【質問】
ミスドネットオーダーで予約ができません。
【回答】
ショップの予約状況によって、1日の販売上限数に達しており、予約できない場合がございます。また後日、受け取り日を変更し、予約が可能となることもございます。適宜、サイトをご確認ください。
【質問】
ミスドネットオーダー予約でしか買えないのですか。
【回答】
ネットオーダー予約のみではなく、6月3日（水）より全店で店頭販売を開始させていただきます。
【質問】
もっちゅりんはいつまで販売ですか。
【回答】
もっちゅりんきなこ、もっちゅりんみたらし： 6月3日（水）〜8月中旬
もっちゅりんいちご：6月3日（水）〜6月下旬 ※いずれも順次販売終了予定
【質問】
ミスドネットオーダー予約は、店舗ごとに日によって販売数が異なりますか。
【回答】
店舗や日によって、製造状況・販売状況により、予約個数は異なります。また、ネットオーダーにつきましても一部実施していないショップがございます。
【質問】
ミスドネットオーダーの予約について、完了メールが来ないのはなぜですか。
【回答】
多くのお客様がアクセスいただいている状況で、お待たせしておりますが、順次対応させていただいております。何度も注文をされると、重複した予約となる可能性がございますので、お気をつけください。
【質問】
店頭で予約できますか。
【回答】
店頭や電話での予約は実施しておりません。
【画像】 “もっちゅり食感”が特長！大きな反響を受けているもっちゅりん
「もっちゅりん」は昨年ミスタードーナツ55周年を記念して初登場した“もっちゅり食感”が特長のドーナツ。昨年話題となり、大きな反響があったが、商品を届けることがかなわない場合もあった。今回の発売は全3種「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」「もっちゅりんいちご」で、より多くの人に届けられるようミスドネットオーダーの事前予約をこれまでよりも早く開始していた。
【質問】
なぜミスドネットオーダーで事前予約を受け付けたのか？
【回答】
昨年は購入を希望される多くのお客様に来店いただき、店頭での混雑や購入できない事態が発生し、ご迷惑をおかけしました。今年は事前予約ができるネットオーダーを発売前にご案内させていただき、お客様に商品を確実に販売できるよう、対応させていただきました。今後とも、多くのお客様にご利用いただけるよう努めてまいります。
【質問】
なぜミスドネットオーダーの画面がつながらないのでしょうか。
【回答】
事前予約を開始した影響により、ミスドネットオーダーへのアクセスが集中しております。そのため、サイトにつながりにくい状況や長時間お待ちいただく状況が発生しております。
【質問】
ミスドネットオーダーで予約ができません。
【回答】
ショップの予約状況によって、1日の販売上限数に達しており、予約できない場合がございます。また後日、受け取り日を変更し、予約が可能となることもございます。適宜、サイトをご確認ください。
【質問】
ミスドネットオーダー予約でしか買えないのですか。
【回答】
ネットオーダー予約のみではなく、6月3日（水）より全店で店頭販売を開始させていただきます。
【質問】
もっちゅりんはいつまで販売ですか。
【回答】
もっちゅりんきなこ、もっちゅりんみたらし： 6月3日（水）〜8月中旬
もっちゅりんいちご：6月3日（水）〜6月下旬 ※いずれも順次販売終了予定
【質問】
ミスドネットオーダー予約は、店舗ごとに日によって販売数が異なりますか。
【回答】
店舗や日によって、製造状況・販売状況により、予約個数は異なります。また、ネットオーダーにつきましても一部実施していないショップがございます。
【質問】
ミスドネットオーダーの予約について、完了メールが来ないのはなぜですか。
【回答】
多くのお客様がアクセスいただいている状況で、お待たせしておりますが、順次対応させていただいております。何度も注文をされると、重複した予約となる可能性がございますので、お気をつけください。
【質問】
店頭で予約できますか。
【回答】
店頭や電話での予約は実施しておりません。