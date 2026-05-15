「歴史が長いマンモス校なので」日東駒専の中で“最もネームバリューが高いと思う大学”ランキング1位は？【2026年調査】
衣替えの準備を始めるこの時節、大学進学後の新しい自分を想像しながら学習に励む方も多いはずです。社会的な認知度や将来のキャリアにも関わる日東駒専のイメージについて、世の中の期待度がどのように変化しているのかを紐解きます。
All About ニュース編集部では、2026年4月22日の期間、全国10〜60代の男女200人を対象に、日東駒専に関するアンケートを実施しました。その中から、日東駒専の中で最もネームバリューが高いと思う大学ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「進学の難易度が高いと思うからです」(40代女性／東京都)
「駅伝などスポーツ面での強さが有名で、体育会系のブランドイメージが高い大学」(40代女性／香川県)
「文武両道のイメージ」(50代女性／東京都)
▼回答者コメント
「いろいろな方面で活躍している方が多い」(40代女性／愛知県)
「学生数、卒業生数、学部数の全てが国内最大級の歴史が長いマンモス校なので、最もネームバリューが高いと思います」(30代男性／兵庫県)
「スポーツ選手やタレントさんも多いから」(60代女性／埼玉県)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年4月22日の期間、全国10〜60代の男女200人を対象に、日東駒専に関するアンケートを実施しました。その中から、日東駒専の中で最もネームバリューが高いと思う大学ランキングの結果をご紹介します。
2位：駒澤大学／41票2位には駒澤大学がランクイン。スポーツ強豪校としてのイメージが強く、特に箱根駅伝の常連校としての「駒澤」ブランドは、広く定着しています。仏教という確固たる教育理念も、名門としての価値を高める要因になっています。
▼回答者コメント
「進学の難易度が高いと思うからです」(40代女性／東京都)
「駅伝などスポーツ面での強さが有名で、体育会系のブランドイメージが高い大学」(40代女性／香川県)
「文武両道のイメージ」(50代女性／東京都)
1位：日本大学／148票1位は、圧倒的な強さを見せた日本大学でした。148票という圧倒的な支持は、歴史・規模・実績のすべてにおいて日本を代表する私立大学であることを示しています。どこへ行っても名前が通じる安心感は日東駒専の中でも群を抜いており、最強のネームバリューを持つ大学として君臨しています。
▼回答者コメント
「いろいろな方面で活躍している方が多い」(40代女性／愛知県)
「学生数、卒業生数、学部数の全てが国内最大級の歴史が長いマンモス校なので、最もネームバリューが高いと思います」(30代男性／兵庫県)
「スポーツ選手やタレントさんも多いから」(60代女性／埼玉県)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)