「目のやり場に困ります」今井翼、分厚い胸板際立つ最新ショットに歓喜の声！ 「サービスショット」
タレントの今井翼さんは5月14日、自身のInstagramを更新。分厚い胸板が際立つ最新ショットを披露しました。
【写真】今井翼の格好いい最新ショット
ファンからは、「ナイスショットありがとう」「ほっこり」「波音って癒されますよね」「翼くんはやっぱり海が似合いますね」「ちょっぴり日焼けしてますね」「朝からサービスショット」「いい時間だね〜」「心地良さが表情に出てますよ」「本当メロメロ かっこ良すぎ」「目のやり場に困ります」「いい顔してる〜」「アローハ」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】今井翼の格好いい最新ショット
「翼くんはやっぱり海が似合いますね」今井さんは「心地よい 波音を聴きながら 静かに過ごす時間が心地よい」とつづり、1枚の写真を投稿。ハワイと思われるビーチで撮影したオフショットで、シャツを脱いだ上半身を披露しています。キャップをかぶり、波打ち際でリラックスした表情を浮かべた自然体の姿です。鍛え上げられた分厚い胸板が際立ち、たくましい雰囲気が漂っています。
「大好きなHawaiiでのんびり」13日には「大好きなHawaiiでのんびり」と、海をバックにした自撮りショットを公開していた今井さん。コメントでは、「充電してきてね〜」「大きなお仕事の後のご褒美ですね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)