鹿児島市の美術館で少女まんが雑誌「花とゆめ」の原画が並ぶ「花とゆめ展」が始まりました。約50年前の原画から最近のものまで展示され、世代を超えて楽しむことができます。



（仁田尾美菜キャスター）

「繊細な絵のタッチに惹きこまれてしまいそう。こちらでは人気漫画作品の原画が壁一面に並んでいる」



鹿児島市の長島美術館で始まったのは、少女まんが雑誌「花とゆめ」の原画を集めた「花とゆめ展」です。





「花とゆめ」は1974年に創刊し「ガラスの仮面」や「フルーツバスケット」など、数多くの人気作品を世に送り出し2024年に50周年を迎えました。「花とゆめ展」では73人の作家の原画、約200点が並び、人気シーンや名場面も数多く展示されています。1976年に連載が始まった「ガラスの仮面」の原画から最近のものまで時代の流れを楽しみながら鑑賞することができます。（仁田尾美菜キャスター）「こちらの原画の隣には先生のお仕事場を再現した空間もある」人気作家の「草凪みずほ」さん「福山リョウコ」さんの仕事場を再現したコーナーも。仕事場の空間が忠実に再現されています。「花とゆめ展」では作品の裏話も一部、公開されています。壁に取り付けられた小窓を開くとキャラクターの設定や表紙の作り方など編集部の秘話を知ることができます。訪れた人は、世代を超えて愛されてきた作品の原画を間近で楽しんでいました。（訪れた人）「印刷したものしか見たことなかったので原画はこんなに繊細に色づけされてたと改めて分かって嬉しかった」（訪れた人）「学生の時からめちゃくちゃ花と夢見てたのですごい昔に戻った気持ち」（訪れた人）「昔の作品をあまり見ていなかったから今日見てちょっと興味を持ったので見たいなと思った」「花とゆめ展」は6月28日まで開かれています。