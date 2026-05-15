タレントのDAIGO（48）が15日、自身のX（旧ツイッター）を更新。アニメ「名探偵コナン」で毛利蘭役などで知られ、4月18日に61歳で死去した声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんを追悼した。

「名探偵コナンの毛利蘭ちゃんと新一くんの歌詞を書くのが大好きで、何曲もBREAKERZでオープニング、エンディングを書かせてもらっています」と書き始めたDAIGO。

「歌詞を書く時、山崎和佳奈さんの声が頭に聞こえていました。大好きな声です」と続け、「今まで本当にありがとうございました。ご冥福をお祈り申し上げます」と追悼した。

BREAKERZはDAIGOがボーカルを務めるロックバンド。「Everlasting Luv」「光」など、名探偵コナンのオープニングやエンディング曲を多数担当。19年には「BREAKERZ×名探偵コナン COLLABORATION BEST」をリリースしている。

山崎さんの所属事務所「青二プロダクション」は15日、「かねてより病気療養中でしたが薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」と報告した。

山崎さんは2月16日に所属事務所を通じ、「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりました」と発表していた。