昨年のM−1グランプリで初のファイナリストになったお笑いコンビ「めぞん」が15日、ニッポン放送「中川家 ザ・ラジオショー」（金曜後1・00）にゲスト出演し、原一刻（31）がコンビ結成前の仕事について明かした。

16年にコンビ結成。10年目の昨年、初めてM−1ファイナリストになり、10位だった。

「中川家」剛からは「原君、就職してたんでしょう？」と問われた。すると原は「3年間、働いて。トラックの会社で、トラックの衝突実験の部署で、衝突の仕事をしてました」と明かした。勤務先は、トラックで有名な日野自動車だったという。礼二は「おおお…」と、笑いと驚きがまじったリアクションを返した。

そのいきさつが気になる剛からは、「衝突の部署でやっていて、何を急に（養成所の）NSCやって思うの？僕はね、そういうゲストにはいつも聞いているんだけど」と、さらに深く聞かれた。

原は「もともとお笑いが好きだったんですけど、学生の時とかは。でも、芸人ってやっぱり厳しいだろうなと思って」と答え、一旦はあきらめたことを明かした。中川家の2人も「一緒や、俺らと一緒」と声をそろえた。

原は当初、仕事への刺激もあったという。「バーンと車をぶつける職場なので、最初は“うわあ！凄え！テレビとかで見た実験のやつだ！”って。凄い仕事に就けたって思った」。1年もしてみると、徐々に慣れっこになってしまったそうで、「バーンとぶつかるじゃないですか？何も感じなくなって」と告白。一同を笑わせた。

「でも、こんなもんかと思って」いたという原だが、さらに1年ほど勤めると別の思いがふつふつと湧き上がってきたという。「2年ちょっと働いて、あ、違うかもって。で、お笑い好きだったので、まだ21とかだったので、失敗するかもと思いながらも、やりたかったので、後悔がないように会社を辞めて、NSCに入った」。養成所で相方・吉野おいなり君と出会いコンビを結成したことを明かした。