動画に「いいね」するだけ 副業きっかけに詐欺被害、娘から指摘も「そんなはずない」 女性語る一部始終
副業をきっかけに詐欺被害に遭ったという女性Aさんの証言です。
詐欺被害に遭ったAさん：
他の人たちは失敗したが、自分は失敗するわけないという不思議な感覚に捉えられた。
SNSで「副業で収入アップ」という広告を見たAさんは、家計の助けになればとリンク先で紹介された副業を始めました。
はじめは、動画に「いいね」を押して数百円を得るという内容。
しばらくすると「指定された金額を振り込めば報酬が上乗せされて戻ってくる」との誘いが。
試しに副業でためた5005円の電子マネーを振り込むと、6505円分が返ってきました。
すっかり信用したAさんは30万円、50万円と徐々に振り込む額を増やすようになります。
この副業を県外に住む娘に紹介したところ、「それ詐欺だからやめなさい」と言われたといいます。
娘は詐欺の手口が書かれたホームページを見せます。
ところがAさんは、「常に私が家族を支える立場だったため、娘に指摘されたことでかえって『そんなはずはない』と思ってしまった」と話します。
やがて、チャットグループに誘導されたAさん。
言われるがまま50万円を振り込むと、さらに156万円の振り込みを要求されます。
詐欺被害に遭ったAさん：
命まで取られたわけではないから大丈夫だと自分に言い聞かせて、平常心ではなかった。
振り込んだ50万円を取り返そうとしたAさんは、何とかお金をかき集め156万円振り込むと、今度は「制限時間内に振り込まなかったことでグループ全員の金が戻ってこなくなった」と、さらに206万円の振り込みを求められました。
慌てて消費者金融に走りましたが、その日のうちに融資してもらえず。
そして、ひと晩たってようやく「これは詐欺だ」と気が付いたのです。
警察に相談しましたが、現在も振り込んだ286万円と5005円分の電子マネーは返ってきていません。