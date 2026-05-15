中国を訪問していたアメリカのトランプ大統領は、習近平国家主席との2日間の首脳会談を終え、帰国の途につきました。今回の首脳会談で、両国に「成果」はあったのでしょうか。アメリカ側、中国側それぞれの立場から解説します。

まずは、アメリカ側を取材している、NNNワシントン支局長の山崎大輔記者です。

■米メディア「両国の安定だけを強調」報道も

会談内容について両国がアピールしたい内容だけをそれぞれ発表しているため、まだ評価は定まっていません。

トランプ大統領の最大の狙いは、11月の中間選挙に向けて中国にアメリカ製の製品や農産品を買わせたとアピールすることでした。トランプ氏は中国がアメリカ産の大豆の購入を約束し、ボーイング製の航空機200機を購入することでも合意したと成果を強調していますが、これについて中国からの発表はありません。

また、トランプ氏は支持率低下の要因であるイラン情勢で、中国からの協力を引き出すことにも力を入れていました。これについてトランプ政権は、両国が「ホルムズ海峡は開放されたままでなければならない」、「イランが核兵器を保有することは決して許されない」との認識で一致したと発表しました。

しかし、これは従来の中国の姿勢と変わらず、中国はイランとの交渉で具体的にどのような取り組みをするのか明らかにしていません。トランプ氏は成果として強調しますが、中国から踏み込んだ協力を引き出したとはいいがたい状況です。

──中国が重視していた台湾問題についてはどうなったのでしょうか。

トランプ大統領が台湾問題でどのような発言をしたのかは明らかになっておらず、本当に中国の要求を丸呑みすることはなかったのか、今後、報道で内幕が明らかになる可能性もありますし、中国側がこの後、台湾にどのような出方を見せるのか、注意して見守る必要があります。

アメリカメディアも「貿易、台湾、イラン情勢などで明確な解決策は発表されず、両国の安定だけを強調した」と報じていて、会談が肩透かしに終わったとの見方を強めています。

■中国側が最も重視…台湾問題で“トランプ氏慎重だった”

中国側は今回の会談の成果をどう受け止めているのでしょうか。NNN中国総局長の柳沢高志記者です。

中国側は今回の会談について、「経済・貿易関係の安定維持やお互いの懸念事項の適切な解決について、重要な合意に達した」と発表しました。

ある中国側の関係者は「経済面で大きな成果があったことは間違いない」と強調しましたが、現在のところ、公式には具体的にどのような成果があったかは明らかにされていません。

一方で、中国側が最も重視していた台湾問題について関係者は、「トランプ大統領の発言は慎重だったようだ」と語り、少し失望したような雰囲気を感じました。

──中国側からすると、思い通りにはいかなかったということでしょうか？

中国側は、台湾問題についてトランプ大統領から中国寄りの発言を引き出したい狙いでしたが、今回はそうならなかった可能性がありそうです。

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ただ、中国側の関係者は、「両首脳は今年中に、あと3回、会談を行う方向で検討することになった。今回は、両首脳の信頼関係が強まったことが重要だ」と指摘しました。

実際に「中南海」という中国の政治の中枢に当たる場所の庭園で、象徴的なシーンがありました。

両首脳が散策していたところ、トランプ大統領が「ほかの国の大統領が来た時もここを自ら案内するのですか」とたずねると、習主席は首を横にふって、「ほとんどありません。プーチン大統領くらいだ」と答えました。するとトランプ大統領は満足げに「すばらしい、気に入った」と返したのです。

次回9月の首脳会談も控え、中国には、レアアースの輸出規制など、アメリカを揺さぶることができるカードが残っていて、引き続き、台湾への武器売却の見直しなど、アメリカ側への要求を強めるとみられます。