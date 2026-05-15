バイオリニストの木嶋真優（39）が15日、自身のインスタグラムを更新。妊娠したことを報告した。

2019年に結婚している木嶋は「ご報告」とし「いつも応援してくださる皆様へ 私事にはなりますが、この度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と発表。続けて「仕事との両立の為に家族と沢山の話し合いや、医師との相談を重ね、尊い命を授かることができました。今日に至るまでに様々な出来事があり、時には、世の中に溢れる幸せな報告から目を逸らしたくなるような日もありました」と、さまざまな思いを明かし「今があるのは家族の大きな支えがあったからこそです」と感謝の気持ちをつづった。

出産間近まで活動を続けるといい「ギリギリまで悩みましたが、表舞台に立たせていただく以上、皆様にきちんとお伝えしたいと思い、ご報告を決意いたしました」と説明。「人生の新しいフェーズに入った今、周りの方々に改めて感謝し、私のお腹の中にそっと宿ってくれた命を大切に育みながら、音楽家としてより真摯に音楽と向き合うとともに、一人の母親として、私自身もっと成長していきたいと思っています」と決意を明かした。