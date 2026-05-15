バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が１５日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。酔っ払いが大の苦手であることを明かす一幕があった。

この日、共演の長嶋一茂が「この間、ちさ子ちゃんとハワイで会った。たまたまスケジュールが合って食事したの」と話し出すと、「共通の友達がいて」と高嶋。

一茂が「共通の知人が１人いて、あと、木佐とね」と元フジテレビでフリーアナウンサーの木佐彩子さんをまじえて会食したことを明かすと「ワインを３人で何本空けたかな」と高嶋。

「３本空けたんですよ。ちさ子ちゃんが飲めないから。木佐も飲めるってことでワインを３本持ち込ませていただいて。その３本を見た時のちさ子ちゃんの顔…。ちさ子ちゃんって酔っ払いが嫌いじゃないですか？ 『（３本持ってきて）何、余計なことをしてくれてるの！』って顔で。まあ、飲み出したら、ちさ子ちゃん、１人だけ飲まないから、借りてきた猫みたいになっちゃった」と一茂が暴露すると「ちょっと怖かった」と振り返った高嶋。

「みんな、どんどん声が大きくなるの。すっごく怖い。それでシラフの人を攻撃する」と高嶋が抗議すると、一茂は「ちさ子ちゃんは３人を見てて観察するように隅の方にいるの。食べてる間も俺ら３人の話に乗ってこなくて。最後、その友人がちさ子ちゃんの肩で寝ちゃったのよ。ちさ子ちゃんが後からＬＩＮＥで『もうイヤだ』って始まって…」と、さらに暴露。

この発言に高嶋は「ビックリしただけですよ。固まっちゃっただけ」と弁解すると「本当にいないの。私の周りに、そんな酔っ払いは。身内に。好きなタイプの酔っ払いと嫌いなタイプの酔っ払いがいるわけですよ。好きなタイプは木佐とか榎戸（崇浩）とか、同じミュージシャンの。とにかくバカ明るくなるタイプが好き」と説明した。

嫌いなタイプの酔っ払いについて聞かれると「目がすわっちゃう人と同じことを何度も言うのと声がやたらでかくなるの」と言い切っていた。