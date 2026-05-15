◆パ・リーグ 楽天６―３ソフトバンク（１５日・楽天モバイル最強）

楽天はソフトバンクを破り、２連勝を飾った。先発した早川隆久投手（２７）は８回４安打２失点の好投で３勝目をマーク。打線は佐藤直樹外野手（２７）が２回に３ランを放つなど６点を奪って、左腕を援護した。

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楽天・早川が安定感のある投球で勝利を呼び込んだ。４点リードの８回２死一塁。１０８球目を近藤の内角低めに投げ込み、一ゴロに仕留めた。７回に柳田と正木に連続ソロを浴びたものの、８回を投げて４安打２失点の好投。「有利なカウントに持っていけなかったりしたけど、粘り強く投げられたのは良かった」。５試合連続のハイクオリティースタート（ＨＱＳ＝７回以上自責２以下）を達成。今季３勝目を挙げた。

頼りになる左腕はサッカー好き。この日は北中米Ｗ杯に臨む日本代表選手が発表された。同代表に選出された同姓で同学年のＧＫ早川（鹿島）とは面識はないが、共通の知人を介して会食をする約束をしているという。「大会後にＷ杯の話も含めて聞ければいいなと思ってます」と“早川会”を心待ちにする。異競技のアスリートとの交流も力に変えて、躍動を続けていく。