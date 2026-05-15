◆体操 ＮＨＫ杯 第２日（１５日、東京体育館）

体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・アムステルダム）代表最終選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表最終選考を兼ねた大会で、男子１回目は全日本の得点を持ち点として個人総合で争われ、全日本個人総合選手権で史上２人目の６連覇を果たした橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は、２５６・４２８点で首位を守った。

サッカーのＷ杯代表に選出されたデンマークの名門ブレンビーで活躍するＭＦ鈴木唯人は、市立船橋高の同級生。鈴木のＳＮＳには、オフの日に食事をともにするツーショット写真などがアップされるなど親交はある。「代表発表が２時配信だったので、ぎりぎり練習前で見られないと思って、もやもやして試合をしていた。元々、親交があったわけではないですが、市船の同級生だったんで、同じ事務所関係であれだったんでご飯もいきました。選ばれたことはうれしいですし、ｗ杯に向けて頑張ってほしい。ただ、今ケガしてますよね？ でも、集中してやってくれたらなと思います。帰ってきたらまたご飯行こうね」とエールを送っていた。