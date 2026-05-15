原油を精製して作られる「ナフサ」。今、大手菓子メーカーなどが対策を迫られるなど、調達が不安定となっています。農業用資材にも一部で影響が出始めていて、県内の農家からは不安の声が上がっています。



ハウスの中で実が膨らみ始めたシャインマスカット。中野市の農家、町田幸正さんのハウスでは、7月下旬の出荷に向けてブドウの粒をそろえる作業「摘粒」が行われていました。5つの農業ハウス、75アールで主に3種類のブドウを栽培し、年間17トンをJAに出荷しています。





作業場で見せてもらったのが…。町田幸正さん「これがパックですね。これにブドウを入れて、こういった形で入る」ブドウの梱包に必要なパックやフィルム。さらに緩衝材など、これらはどれも「ナフサ」が原料です。ほかにも、ハウスを覆うナイロンや固定する部品やひも。「ナフサ」はハウスブドウ栽培に欠かせないものばかりに、使用されています。「ナフサ」の元となる原油について、政府は「代替調達」によって来月までに、必要な量は確保できていると強調。こうした発言に現場は…。町田幸正さん「正直何とも信用できないというか。自分たちも今（ハウスの）ナイロンが破れて、JAに買いに行っても、在庫がないというのが現実。そういったところでは、危機というか不安です」ハウスのナイロンは、古いものを再利用。パックなども今シーズン使うものは、JAを通じて予約し、確保できているといいますが、不安は募るばかりです。JA全農長野によりますと、不足している資材は現時点ではないといいますが、先月以降、中東情勢を理由に資材メーカーから、価格改定の通達を受け、実際にブドウを包むフィルム類が、今月納品分から値上がりました。また、買いだめ防止の措置として、去年より数を大幅に増やした注文に対しては、受注を制限するなど供給の安定化を図っています。先月からの重油の値上がりに続き、ここにきて、「ナフサ」の供給不安が農家に追い打ちをかけています。町田幸正さん「（資材の）値上がりは1～4割値上がると情報が入ってきているが、それでも、ものが確保できれば出荷できるので、何とかなるとは思います」「ナフサ」を巡っては、日本商工会議所の小林会頭も流通の正常化を呼び掛けています。日本商工会議所 小林健会頭「問題は、流通の中にある人たちの頭の中、自分のところでなくなる可能性があると思うと余計買っちゃう。全体感から言うと、モノはあるわけだから、血液を流していきましょうと、こういうことをお願いをしていく」中東情勢の影響によって広がる「ナフサ」の供給不安。信州の企業や生産者などが、今後の動向に注目しています。