初夏の味覚・ネマガリダケが、早くも登場です。飯山市の道の駅では15日からたけのこ汁の提供も始まり、午前中から大勢の客でにぎわいました。



店内の一番目立つ場所に、所狭しと並ぶ初夏の味覚「ネマガリダケ」。

飯山市の道の駅では、午前8時のオープンと同時に、訪れた客が次々と買い物かごに入れていきます。



長野市から

「ここ2、3年ちょっと来られなかったんで、きょうは朝早く来た」佐久市から

「去年は、ちょっと逃してしまって、来てもなかったもので、今年は少し早めに」

小椿希美記者

「ネマガリダケのどんなお料理が好きですか？」

佐久市から

「サバ缶入れて、みそ汁」





例年だと、今月中旬から店頭に並び始めるということですが、今年は先月下旬に登場。平地では、雪がほとんどなく、気温も高かったことから、生育が早まり、店頭に並ぶのは、3週間ほどずれ込む異例の早さとなりました。価格は、500グラム600円から800円ほどと例年並みで来月半ばまで店頭に並ぶ見込みです。そして、売り場の隣には、もちろんサバ缶も…。小椿希美記者「たけのこ汁いただきます。具だくさん！おいしそう」カフェでは、15日から数量限定でたけのこ汁が登場。小椿希美記者「ネマガリダケのコリコリっとした食感と、サバのうまみがホロっと身がほどけて、口の中で広がる。やっぱりこの相性最高ですね」人気のネマガリダケですが、生産者はある悩みを抱えています。生産者は「大げさに言えばね、命懸けで行くようなもんだよ」生産者が口にするのは、県内でも目撃が相次ぐ「クマ」。今年度、県内ではクマの目撃情報がこれまでに58件あり、先月は過去5年間と比べて最も多くなっています。生産者は「単独では行かない。一人では行かない。やっぱり仲間がいないと。十分注意している。クマのふんなんかがあるからね。落ち着いてはやっていられない。山の畑に植えたんですよ、20年ほど前に。ところどころ光るのとか音が出るのとか、そういうのを何本か立ててやっています」道の駅 花の駅 千曲川吉越祐一副店長「いま出荷されている方は、自分の畑を持っていて、畑に（ネマガリダケを）植え替えて出荷されている。これから山奥とか高い所に上がって、採られる時は大変クマの影響は出るかなと心配しております」飯山市や道の駅では、ネマガリダケを採りに行く際は、クマに十分警戒するよう呼び掛けています。