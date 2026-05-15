欧州株 軟調、半導体関連が売り主導、石油関連は高い
欧州株 軟調、半導体関連が売り主導、石油関連は高い
東京時間19:14現在
英ＦＴＳＥ100 10224.46（-148.47 -1.44%）
独ＤＡＸ 24082.86（-373.40 -1.53%）
仏ＣＡＣ40 7973.89（-108.38 -1.35%）
スイスＳＭＩ 13234.44（+21.48 +0.16%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:14現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49803.00（-351.00 -0.70%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7442.50（-83.00 -1.10%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29204.75（-483.00 -1.63%）
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独ＤＡＸ 24082.86（-373.40 -1.53%）
仏ＣＡＣ40 7973.89（-108.38 -1.35%）
スイスＳＭＩ 13234.44（+21.48 +0.16%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 49803.00（-351.00 -0.70%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7442.50（-83.00 -1.10%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29204.75（-483.00 -1.63%）