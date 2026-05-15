欧州株　軟調、半導体関連が売り主導、石油関連は高い
東京時間19:14現在
英ＦＴＳＥ100　 10224.46（-148.47　-1.44%）
独ＤＡＸ　　24082.86（-373.40　-1.53%）
仏ＣＡＣ40　 7973.89（-108.38　-1.35%）
スイスＳＭＩ　 13234.44（+21.48　+0.16%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:14現在
ダウ平均先物JUN 26月限　49803.00（-351.00　-0.70%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7442.50（-83.00　-1.10%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　29204.75（-483.00　-1.63%）