名渡山遼が、6月24日にリリースするアルバム『Beyond the Rainbow』の収録内容を発表。また、あわせてジャケット写真および新たなアーティストビジュアルも公開となった。

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本作のディスク1には、新規書き下ろしに加え、新旧洋邦のバラエティに富んだ名曲を瑞々しく情感豊かに表現したカバーを新録。花の名前である「Nemophila」から幕を開け、「Iris」で締めくくられる構成となっている。

ディスク2は、2016年のメジャーデビュー以降の作品から、自身が作曲したオリジナル曲をセレクトしたコンピレーション盤に。ウクレレプレイのほか、作曲家としての魅力も堪能できる内容となっている。

また、アルバムリリースに先がけて、6月14日には都内にて“先行試聴＆トークライブ”を開催。アルバムの収録楽曲をいち早く楽しめるほか、名渡山本人によるレコーディング秘話や創作エピソードなど、ここでしか聞けないトークが楽しめるイベントとなっており、終了後には来場者とのチェキ会も行われる。

（文＝リアルサウンド編集部）