○ＭＩＸＩ <2121> [東証Ｐ]

発行済み株式数の3.93％にあたる280万株の自社株を消却する。消却予定日は5月29日。



○まんだらけ <2652> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.32％にあたる43万株(金額で1億4878万円)を上限に、5月18日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○旭松食品 <2911> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.4％にあたる4万5000株(金額で1億0107万円)を上限に、5月18日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○クリアル <2998> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.14％にあたる41万株(金額で4億1000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月18日から6月26日まで。



○クロスマーケ <3675> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.61％にあたる70万株(金額で4億0810万円)を上限に、5月18日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○日産化 <4021> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.56％にあたる210万株(金額で105億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月18日から27年3月31日まで。



○カーリット <4275> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.6％にあたる36万4900株(金額で10億円)を上限に、5月18日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ＮＣＤ <4783> [東証Ｓ]

発行済み株式数の1.92％にあたる16万株の自社株を消却する。消却予定日は5月29日。



○ユシロ <5013> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.03％にあたる26万5000株(金額で7億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月18日から7月31日まで。



○イワブチ <5983> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.26％にあたる3万4000株(金額で5億1000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は7月1日から12月31日まで。



○日本郵政 <6178> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.6％にあたる1億株(金額で1500億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月18日から27年3月31日まで。



○エアトリ <6191> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の11.0％にあたる250万株(金額で17億4000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月18日から9月30日まで。



○ヤマシン―Ｆ <6240> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.4％にあたる100万株(金額で7億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月18日から6月30日まで。



○ライトアップ <6580> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.12％にあたる16万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月18日から9月30日まで。



○モスフード <8153> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.38％にあたる12万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月18日から12月30日まで。



○日ガス <8174> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.4％にあたる150万株(金額で30億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月18日から27年3月31日まで。



○クレセゾン <8253> [東証Ｐ]

発行済み株式数の13.1％にあたる2434万2202株の自社株を消却する。消却予定日は5月29日。



○三菱ＵＦＪ <8306> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.40％にあたる4500万株(金額で1000億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月18日から6月30日まで。



○山形銀 <8344> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.55％にあたる17万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月18日から8月31日まで。



○八十二長野 <8359> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.92％にあたる420万株(金額で100億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月18日から12月30日まで。



○ミラースＨＤ <8897> [東証Ｐ]

発行済み株式数の1.74％にあたる236万株の自社株を消却する。消却予定日は5月26日。



○プロＨＤ <9246> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.56％にあたる3万株(金額で5250万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月18日から8月12日まで。



○ＣＢＣ <9402> [名証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.9％にあたる50万株(金額で5億8400万円)を上限に、5月18日朝の名証の自己株式立会外買付取引「N-NET3」で自社株買いを実施する。



○クオンツ総研 <9552> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の7.95％にあたる430万株(金額で38億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月18日から27年5月17日まで。



○燦ＨＤ <9628> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.67％にあたる40万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月18日から10月31日まで。



○ナック <9788> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.80％にあたる160万株(金額で8億2000万円)を上限に、5月18日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



［2026年5月15日］



株探ニュース