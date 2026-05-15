今が旬の大名タケノコ。十島村と三島村で収穫されたもので、あくが少なくシャキシャキとした食感が特徴です。離島産のタケノコを多くの人に味わってもらおうと、鹿児島市で販売会が開かれました。



鹿児島市のおいどん市場与次郎館で開かれた販売会には、開店前から多くの人が並びました。販売されたのは、十島村と三島村の大名タケノコ。あくが少なくシャキシャキとした食感が特徴です。



（勝又健誠アナウンサー）

「おいどん市場ではむき身の大名タケノコが販売されていますが今年は皮付きの大名タケノコが初登場です」。





皮付きの大名タケノコは、むき身のものと比べて鮮度が高く新鮮さを感じられるそうです。約60個用意した大名タケノコは開店からわずか9分で完売しました。（客）「島の大名タケノコは甘みがあって天ぷらに最高ではないかなと」。（客）「きょうはもうこの日のために1時間前から並んで楽しみにしてきました。とりあえずきょうはお刺身にして湯がいてマヨネーズ醤油で食べたり、あと天ぷら。バター焼きもおいしい。もう全てします」。（三島村定住促進課・田中 健太郎さん）「多くの方に大名タケノコ、そして三島村を知っていただければ嬉しいです」5月17日からは、中種子町産のニガダケも販売されます。